أخبار الانتقالات | مارسيليا يتحرك لضم بلايلي وثورة برشلونة

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مارسيليا يستهدف بلايلي
2021-12-18T08:50:32.975Z
ذكر موقع "le quotidien du sport" أن مارسيليا الفرنسي هو الأقرب لضم يوسف بلايلي.
وأضاف التقرير أن بابلو لونجوريا، رئيس النادي، مهتم بإتمام الصفقة، وسط اهتمام أيضاً من سان إتيان ومونبلييه بالنجم الجزائري.
وكانت تقارير أخرى ربطت اللاعب بالانتقال لصفوف خيتافي والاتحاد السعودي.