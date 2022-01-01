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أخبار الانتقالات | ليفربول يقترب من نجم وسط جديد والوقت يسابق برشلونة

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 30 أغسطس لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وباقي الفرق الكبرى في أوروبا.

محدث
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Jürgen Klopp
Imago Images

تشيلسي يثق في تخفيض أوباميانج لراتبه

2022-08-30T08:40:14.278Z

أكدت تقارير صحفية إن نادي تشيلسي يأمل أن يوافق بيير إيمريك أوباميانج على تخفيض راتبه حتى ينضم لهم في سوق الانتقالات الصيفية الجاري.

جاء هذا بحسب ما ذكرت "تيليجراف"، والتي أكدت أن الصفقة قد تكون في الأمتار الأخيرة لها.

ويليان يخضع للكشف الطبي في فولهام

2022-08-30T08:39:54.819Z

أكدت تقارير صحفية أن البرازيلي ويليان يخضع للكشف الطبي اليوم في صفوف فولهام لينضم للفريق اليوم.

وبحسب ما ذكرت "سكاي سبورتس" فالصفقة ستكون مجانية بعد فسخ عقده مع كورينثيانز البرازيلي مؤخرًا.

إشبيلية يريد يانوزاي

2022-08-30T08:39:44.870Z

أكدت تقارير صحفية أن نادي إشبيلية يسعى لضم اللاعب عدنان يانوزاي الذي لا يملك عقدًا في الوقت الحالي مع أي فيق.

وبحسب ما أكد فابريتسيو رومانو فالنادي الإسباني يرى أنه من الممكن حسم الصفقة لصالحه خلال الساعات القليلة المقبلة على أن يتم تسجيل اللاعب اليوم.

نيوكاسل ينضم لسباق ضم باكايوكو

2022-08-30T08:39:26.549Z

أكدت تقارير صحفية إيطالية أن نادي نيوكاسل يسعى لضم اللاعب تيموي باكايوكو من صفوف ميلان خلال سوق الانتقالات الصيفي.

جاء هذا بحسب ما ذكر موقع "كالتشيو ميركاتو".

التقرير أكد أن نونتجهام فورست بالإضافة إلى مونزا لديهم رغبة واضحة في ضم اللاعب هم أيضًا.

يونايتد لم يتفق مع برشلونة على ضم ديست

2022-08-30T08:39:13.216Z

أكدت تقارير صحفية إسبانية أن نادي برشلونة لم يتفق بعد مع مانشستر يونايتد على نقل الأرميكي سيرجينيو ديست إلى صفوف الشياطين الحمر هذا الصيف.

جاء هذا بحسب ما ذكرت إذاعة "كادينا كوبي"، والتي أكدت أن المحادثات مستمرة لكن لم يتم التوصل لأي اتفاق بعد.

ليفربول يقدم حوالي 50 مليون يورو لوسط برايتون

2022-08-30T08:38:48.557Z

كشفت تقارير صحية إنجليزية أن نادي ليفربول قد تقدم بعرض قيمته تقترب من الـ 50 مليون يورو لضم لاعب وسط ملعب بريتون موسيس كايسيدو.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "صن" والتي أكدت أن النادي يريد ضم اللاعب لصفوفه قبل انتهاء فترة الانتقالات الصيفية.