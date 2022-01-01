أخبار الانتقالات | ليفربول يدخل سباق بريمير وآرسنال يحاول مع هازارد

كشف "مارك أوجدن" عن تلقي مدرب مانشستر يونايتد الحالي رالف رانجنيك صدمة كبرى بسبب خروج كريستوفر نكونكو من خطط ناديه.

وأوضح الصحفي أن رانجنيك استفسر من كشافي النادي عن تقريرهم بخصوص الجناح الفرنسي للايبزيج، ليكشف أن اللاعب ليس متابعاً من الأساس، الأمر الذي أصابه بالدهشة.