أخبار الانتقالات | ليفربول وسيتي من أجل ديبالا وصراع مستمر بين إنتر ويوفنتوس

ذكرت "لاجازيتا" أن مدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا طلب من إدارة ناديه تلبية مطالب باولو ديبالا ودفع راتب يقارب 10 مليون يورو سنوياً لضمه.

وكانت "ميدياست" أضافت أن ليفربول هو الآخر مستعد لدفع الراتب الذي يطلبه لاعب يوفنتوس المنتهي عقده نهاية الموسم وضمه مجاناً الصيف المقبل.

وأكدت "لاجازيتا" أن أولوية اللاعب البقاء في تورينو والتجديد مع ناديه، مع استمرار اهتمام إنتر، ولكن يعرض فقط 7.5 مليون يورو كراتب.