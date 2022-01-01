أخبار الانتقالات | ليفاندوفسكي بديل صلاح في ليفربول، وفلاهوفيتش سبب رحيل ديبالا عن يوفنتوس

اعترف ماوريتسيو أريفابين للصحفيين أنّ قدوم دوشان فلاهوفيتش إلى يوفنتوس لعب دورًا كبيرًا في توقف مفاوضات تجديد عقده باولو ديبالا.

وقال إن اللاعب لم يعد محور مشروع البيانكونيري ورفض خفض راتبه وبالتالي سيرحل مجانًا بنهاية الموسم.