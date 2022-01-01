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أخبار الانتقالات | ليدز يصدم برشلونة وكوليبالي بديل كيليني

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 23 مايو لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وباقي الفرق الكبرى في أوروبا.

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Raphinha Brentford vs Leeds Premier League 2021-22
Getty Images

باريس يحاول التخلص من نيمار

2022-05-23T07:57:11.427Z

ذكرت "موندو" أن ثورة باريس سان جيرمان هذا الصيف قد يكون أحد ضحاياها النجم البرازيلي نيمار.

التقرير أوضح أن هناك تحركات من قبل إدارة النادي الباريسي من أجل التخلص من نيمار في ظل راتبه المرتفع.

وان بيساكا للبيع

2022-05-23T07:55:53.924Z

أفاد فابريزيو رومانو بوجود أنباء من محيط مانشستر يونايتد أكدت عرض أرون وان بيساكا، مدافع الفريق للبيع.

ليس فقط بيساكا المعروض للبيع، ولكن الصحفي الإيطالي كشف أن إريك بايي زميله في الخط الخلفي قد يرحل هذا الصيف أيضاً.

ليفربول لم يفقد الأمل في سباق تشواميني

2022-05-23T07:54:44.485Z

أكدت "RMC" أن ليفربول حاضر بعد في سباق التعاقد مع متوسط ميدان موناكو أوريليان تشواميني.

اللاعب الفرنسي الشاب ارتبط بقوة بريال مدريد في الفترة الماضية، ولكن اهتمام وصيف الدوري الإنجليزي الممتاز مستمر أيضاً بحسب التقرير.

النصر يقرر تجديد عقد حمد الله

2022-05-23T07:54:05.320Z

التفاصيل هنا

إبراهيموفيتش يكشف موقفه من الاعتزال

2022-05-23T07:53:16.844Z

التفاصيل هنا

يوفنتوس يستهدف كوليبالي

2022-05-23T07:52:01.080Z

فجرت "توتوسبورت" مفاجأة كبرى بالحديث عن استهداف يوفنتوس لنجم نابولي كاليدو كوليبالي الصيف المقبل.

وقال التقرير إن يوفنتوس يبحث عن مدافع من أعلى المستويات لتعويض رحيل جيورجيو كيليني، وحدد اللاعب السنغالي.

ليدز يرفض عرض برشلونة بخصوص رافينيا

2022-05-23T07:50:54.900Z

قال موقع "فوتبول ترانسفيرز" إن ليدز رفض عرضاً في الساعات الماضية من برشلونة لضم رافينيا.

العرض بحسب التقرير يقارب 55 مليون يورو، ولكن النادي الإنجليزي متمسك بعد بخدمات جناحه البرازيلي.