أخبار الانتقالات | لوكاكو يعود إلى إنتر ودعوة أمريكية لميسي

أكدت "سكاي" أن مارسيلو بروزوفيتش قد وقع رسمياً مساء الأربعاء على عقود تمديد تعاقده مع النيراتزوري حتى 2026.

الكرواتي بتوقيعه الذي سيعلن عنه رسمياً في الساعات المقبلة قد يتبعه الثنائي سمير هاندانوفيتش وإيفان بيريشيتش الذي قالت التقارير إنهما قريبين من التوقيع أيضاً على تمديد لعقودهما.