أخبار الانتقالات | لوكاكو يعود إلى إنتر ودعوة أمريكية لميسي

نابولي يستهدف يانوزاي
أوضحت "لاجازيتا" أن نابولي يستهدف التعاقد مع لاعب ريال سوسييداد عدنان يانوزاي في الصيف المقبل.
اهتمام الفريق الإيطالي ليس بجديد بالبلجيكي، وبحسب التقرير، فرئيس نابولي أوريليو دي لاورنتيس شخصياً معجب بلاعب مانشستر يونايتد السابق.
هيجواين يدعو ميسي إلى أمريكا
نقلت "موندو" تصريحات عن جونزالو هيجواين، لاعب إنتر ميامي، دعا فيها مواطنه ليونيل ميسي للقدوم للدوري الأمريكي.
وقال الأرجنتيني إن الدوري الأمريكي يتطور ويتحسن وأن قدوم ميسي سيسعده كثيراً، وأن لاعب باريس سيستمتع بوقته هنا.
بروزوفيتش يجدد مع إنتر
أكدت "سكاي" أن مارسيلو بروزوفيتش قد وقع رسمياً مساء الأربعاء على عقود تمديد تعاقده مع النيراتزوري حتى 2026.
الكرواتي بتوقيعه الذي سيعلن عنه رسمياً في الساعات المقبلة قد يتبعه الثنائي سمير هاندانوفيتش وإيفان بيريشيتش الذي قالت التقارير إنهما قريبين من التوقيع أيضاً على تمديد لعقودهما.
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لوكاكو يريد العودة إلى إنتر
فجرت "لاجازيتا" مفاجأة كبرى صباح الخميس عندما كشفت عن وجود مساعي من لاعب تشيلسي روميلو لوكاكو من أجل العودة إلى إنتر.
اللاعب بحسب الجريدة الوردية ليس سعيداً في لندن ولم يتأقلم منذ وصوله بداية الموسم، ومستعد لتخفيض راتبه من أجل العودة للنيراتزوري من جديد.
وقال التقرير إن إنتر في الوقت الراهن يملك خططاً مختلفة في الميركاتو بخصوص الهجوم، وأن عودة البلجيكي ستكون مكلفة، ولكن الأمر ليس مستبعداً تماماً.