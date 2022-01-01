أخبار الانتقالات | لوكاكو يعطل انتقال ستيرلينج إلى تشيلسي ومارسيلو يحاول مع كبير إيطاليا

ليفربول يضم رامساي
قال "فابريزيو رومانو" إن ليفربول قد توصل لاتفاق مع أبردين من أجل ضم كالفين رامساي.
الظهير الأيمن محط مفاوضات بين الطرفين منذ أسابيع، وبحسب التقرير من الصحفي الإيطالي تم التوصل لاتفاق شفهي وسيتم توقيع العقود قريباً.
رافينيا خارج بي إس جي
قالت "آس" إن رافينيا سيغادر باريس سان جيرمان هذا الصيف رغم أن عقده مستمر حتى 2023.
التعاقد الوشيك مع فيتينيا من بورتو، وريناتو سانشيس من ليل سيجعل البرازيلي خارج الحسابات، خصوصاً أنه عائد من إعارتين خارج صفوف الفريق الباريسي.
دياوارا يرحب بالرحيل عن روما
كشف أمادو دياوارا، متوسط ميدان روما، أنه كان قريباً من الانتقال إلى فالنسيا الشتاء الماضي، ولا يعلم سبب انهيار الصفقة.
الغيني تحدث مع "آس" في حوار مطول عن مستقبله، ولم يستبعد الرحيل عن صفوف الفريق الإيطالي هذا الصيف بحثاً عن المشاركة أساسياً.
عرض مارسيلو على ميلان
قال "إكريم كونور" إن مارسيلو تم عرضه على ميلان من أجل دعم الجبهة اليسرى مع تيو هيرنانديز.
ورحل النجم البرازيلي عن ريال مدريد عقب نهاية عقده، وحتى الآن ارتبط بالعودة لبلاده أو الانتقال لتركيا.
فيتسل قريب من أتلتيكو مدريد
قالت "ماركا" إن أكسيل فيتسل يوشك على إتمام الانتقال لصفوف أتلتيكو مدريد مجاناً في الأيام المقبلة.
الدولي البلجيكي دخل في مفاوضات مع مارسيليا، ولكن لم يتوصل لاتفاق شخصي بخصوص العقد مع النادي الفرنسي بحسب التقرير.
تشيلسي يستهدف ستيرلينج
أفاد "فابريزيو رومانو" بوجود اهتمام من تشيلسي بالتعاقد مع رحيم ستيرلينج من صفوف مانشستر سيتي لتعزيز هجومه.
وأوضح الإيطالي أن أي تحرك من البلوز سيأتي عقب التخلص من روميلو لوكاكو، والذي سيكون محط جولة جديدة من المفاوضات مع إنتر اليوم الأحد.