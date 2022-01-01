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أخبار الانتقالات | إحباط ليفاندوفسكي وحسم باريس ويونايتد!

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 21 يونيو لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وباقي الفرق الكبرى في أوروبا.

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lewandowski
Getty Images

هونيس يحبط برشلونة: ليفاندوفسكي سيبقى في بايرن ميونخ

2022-06-21T07:39:38.777Z

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تريزيجيه يقترب من الانتقال نهائيًا إلى بطل الدوري التركي

2022-06-21T07:39:03.494Z

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كروس يرفض تجديد عقده مع ريال مدريد

2022-06-21T07:38:14.030Z

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مانشستر يونايتد قريب من حسم أول صفقات تين هاج

2022-06-21T07:37:54.832Z

أكدت تقارير صحفية على قرب مانشستر يونايتد من حسم أول صفقات المدرب الجديد إريك تين هاج في صفوف الفريق.

جاء هذا بحسب ما أكدت صحيفة "ذا صن"، والتي ذكرت أن النادي اتفق على ضم أنتوني من صفوف أياكس بالفعل.

باريس يرفع عرضه لشكرينيار

2022-06-21T07:37:22.437Z

أكدت تقارير صحفية أن باريس سان جيرمان يريد بشدة حسم صفقة ميلان شكرينيار خلال الأيام القليلة المقبلة.

جاء هذا بحسب ما ذكر فابريتسيو رومانو، والذي أكد أن النادي الفرنسي قدم عرضًا جديدًا قيمته 60 مليون يورو بالإضافة إلى المتغيرات بعد رفض إنتر للعرض الأخير.

إنتر يأمل بحسم صفقة لوكاكو

2022-06-21T07:37:00.219Z

كشفت تقارير صحفية أن نادي إنتر يريد حسم صفقة عودة روميلو لوكاكو لصفوفه في أسرع وقت ممكن لتنسيق أموره.

النادي الإيطالي يعرض سبعة ملايين يورو من أجل الإعارة بينما يطلب تشيلسي عشرة ملايين بالإضافة إلى متغيرات في ظل غياب شرط إلزامية الشراء بحسب ما أكد فابريتسيو رومانو.