أخبار الانتقالات | إحباط ليفاندوفسكي وحسم باريس ويونايتد!

أكدت تقارير صحفية أن باريس سان جيرمان يريد بشدة حسم صفقة ميلان شكرينيار خلال الأيام القليلة المقبلة.

جاء هذا بحسب ما ذكر فابريتسيو رومانو، والذي أكد أن النادي الفرنسي قدم عرضًا جديدًا قيمته 60 مليون يورو بالإضافة إلى المتغيرات بعد رفض إنتر للعرض الأخير.