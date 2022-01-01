أخبار الانتقالات | لاوتارو مطلوب في سيتي وريال يرفض فلاهوفيتش

جالاكسي يضم كوستا
انضم البرازيلي دوجلاس كوستا إلى صفوف جالاكسي الأمريكي على سبيل الإعارة من يوفنتوس.
الجناح البرازيلي كان مُعاراً إلى جريميو، ولكن لم يستمر بعد الدخول في مشاكل عدة، وسيلعب مع فريقه الأمريكي لمدة عامين مُعاراً.
تشيلسي لا يمانع بيع كيبا
بحسب "جارديان"، تشيلسي لن يقف في طريق حارسه كيبا إذا قرر الرحيل الصيف المقبل.
وأوضح التقرير أن الفريق اللندني سيستمع للعروض التي ستأتي للاعب في ظل تفضيله اللعب أساسياً، الأمر الذي لا يعد مضموناً بوجود إدوارد ميندي.
ليدز يفكر في مرحلة ما بعد بييلسا
أفادت "تيليجراف" بأن ليدز يونايتد قد يقيل مدربه مارسيلو بييلسا في ظل سوء النتائج ودخول الفريق دوامة الهبوط.
وقال التقرير إن أحد الثلاثي جيسي مارش، إرنيستو فالفيردي، أو كارلوس كوربيران، مدرب هدرسفيلد، قد يكون المعوض.
سيتي يطارد نجم بوكا
أوضح "توتو ميركاتو" أن مانشستر سيتي يحاول التعاقد مع الظهير فالنتين باركو من بوكا جونيور.
صاحب السبعة عشر عاماً يملك شرطاً جزائياً بقيمة 10 مليون يورو حتى مايو، وسيرتفع إلى 14 بعد ذلك.
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سيتي مهتم بضم لاوتارو
أوضحت "سبورت ويتنس" أن لاوتارو مارتينيز، نجم إنتر، يحظى بإعجاب مدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا.
وقال التقرير إن اللاعب الذي جدد عقده للتو مع النيراتزوري قد يعرض سيتي مبادلته مع جابرييل جيسوس، أو مبلغ 60 مليون يورو لبطاقته.