أخبار الانتقالات | كين يحلم ببايرن ميونخ ومانشستر يراقب مبابي

رغم انتقاله للفريق منذ أشهر قليلة، إلا أن نادي ميلان الإيطالي يفكر جديًا في التخلي عن المهاجم البلجيكي ديفوك أوريجي.

اللاعب انضم للروسونيري قادمًا من ليفربول في صفقة انتقال حر بالصيف، ولكنه لم يقدم المستوى المطلوب حتى الآن بتشكيل المدرب ستيفانو بيولي.

موقع "كالتشيو ميركاتو" أكد أن ميلان بدأ بالفعل البحث عن خيارات بديلة، وعلى رأسها جوناثان ديفيد مهاجم نادي ليل الفرنسي.