أخبار الانتقالات | كين مطلوب في مانشستر يونايتد وميلان يضرب

ميلان يضغط من أجل بوتمان
قال "كالتشيو ميركاتو" إن ميلان توصل لاتفاق مع الهولندي سفن بوتمان، لاعب ليل، من أجل الانتقال لصفوفه الصيف المقبل.
المدافع الذي يحظى بمتابعة نيوكاسل أيضاً فتح رئيس ناديه الباب لرحيله، ولكن سبق ورفض الأمر في يناير بعد محاولات النادي الإنجليزي ونظيره الإيطالي.
بوتشيتينو يطلب كين في مانشستر
ذكرت "تيليجراف" أن مانشستر يونايتد قد يتحرك الصيف المقبل للتعاقد مع هداف توتنهام هاري كين.
الصفقة قد تكون بواعز من مدرب باريس سان جيرمان الحالي ماوريسيو بوتشيتينو بحسب التقرير، إذ يريد لم الشمل مع لاعبه السابق في سبيرز إذا تولى تدريب يونايتد الصيف المقبل.
دييجو كوستا إلى أتالانتا
ذكر "رودي جاليتي" أن أتالانتا قد يضم المهاجم الحر دييجو كوستا حتى نهاية الموسم لسد العجز في صفوفه.
وتلقى أتالانتا ضربة قوية بإصابة نجمه دوفان زاباتا وغيابه المتوقع حتى قرابة نهاية الموسم، مما جعله يتحرك للبحث عن حلول طارئة.
رانجنيك: مانشستر يحتاج مهاجم
أوضح رالف رانجنيك، مدرب مانشستر يونايتد، في مؤتمر مباراة فريقه المقبلة ضد ساوثامبتون الحاجة الملحة للتعاقد مع مهاجم.
وقال الألماني إن انتهاء عقد إدينسون كافاني الصيف المقبل يجبر الفريق على التخطيط من أجل التعاقد مع لاعب بهذا المركز.
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ميلان يجدد عقد تيو هيرنانديز
أعلن ميلان رسمياً عن تجديد عقد نجمه تيو هيرنانديز بعد مفاوضات ناجحة بالأسابيع الماضية.
العقد الجديد للفرنسي مستمر حتى 2026، ويأتي بعد تقارير ربطته بباريس سان جيرمان في الإعلام الإيطالي والفرنسي.