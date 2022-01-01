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أخبار الانتقالات | عرض مهين لإبراهيموفيتش وانتهاء تهديد مدريد لمبابي

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 22 فبراير لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وباقي الفرق الكبرى في أوروبا.

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Mbappe
Getty Images

أوباميانج على طريقة بيكيه: قلت لديمبيلي أن يبقى!

2022-02-22T08:54:17.861Z

أكد الجابوني بيير إيمريك أوباميانج نجم فريق برشلونة على سعادته الكبيرة بالانضمام لصفوف النادي الكتالوني واللعب بجوار عثمان ديمبيلي من جديد.

جاء هذا في جزء من حواره مع صحيفة "موندو ديبورتيفو"، وأكد خلاله أنه طلب من ديمبيلي أن يبقى في صفوف برشلونة.

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موراتا يكشف سبب توقف انتقاله لبرشلونة

2022-02-22T08:53:24.190Z

أكد ألفارو موراتا نجم يوفنتوس الإيطالي أن انتقاله لصفوف برشلونة كان وشيكًا للغاية لكن المدير الفني ماسيميليانو أليجري تدخل في اللحظة الأخيرة.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها موراتا ونقلتها "موندو ديبورتيفو"، وأكد خلالها أن حديثه مع أليجري غير مستقبله.

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ريال مدريد يتراجع؟ .. النادي الملكي ينفي تهديد مبابي!

2022-02-22T08:51:45.088Z

موراتا يكشف سبب توقف انتقاله لبرشلونة

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن نادي ريال مدريد لم يهدد النجم الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان أنه لو لم ينضم لهم في الصيف القادم فسيكون قد فوت الفرصة على نفسه.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ماركا"، والتي أكدت أنها تواصلت مع ريال مدريد وحصلت على نفي قاطع لذلك التهديد.

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نيمار: الدوري الأمريكي وجهتي المقبلة بسبب العطلات!

2022-02-22T08:51:02.848Z

كشف النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا عن وجهته القادمة بعد الرحيل عن باريس سان جيرمان في المستقبل.

وجاء ذلك خلال مقابلة عبر الإنترنت في برنامج "Fenômenos Podcast" مع رونالدو أسطورة البرازيل.

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بايرن يعود من أجل حكيمي وعقبتان لإتمام الصفقة

2022-02-22T08:50:19.718Z

تحدثت تقارير في إسبانيا عن بحث بايرن ميونخ عن ظهير أيمن ودخول ثلاثة لاعبين الترشيحات، منهم المغربي أشرف حكيمي، لاعب بي إس جي.

ويملك البافاري حالياً على الطرف الأيمن الثنائي بنجامين بافارد وبونا سار، ولكن لم يقدم كلاهما المستوى والمهام المطلوبة من قبل مدرب الفريق يوليان ناجلسمان.

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عرض متواضع لإبراهيموفيتش في ميلان!

2022-02-22T08:49:52.571Z

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن نادي ميلان قد قدم عرضًا متواضعًا للغاية على لاعبه زلاتان إبراهيموفيتش من أجل تجديد تعاقده.

جاء هذا بحسب ما ذكر موقع "توتو ميركاتو"، والذي أكد أن ميلان خفض راتب نجمه السويدي من سبعة مليون يورو إلى مليوني ونصف فقط في العرض الجديد.

بوتافوجو ينفي الاتفاق مع لويس سواريز!

2022-02-22T08:49:36.108Z

نفى رئيس نادي بوتافوجو البرازيلي أن يكون قد اتفق مع الأوروجوياني لويس سواريز على الانضمام لصفوف الفريق في الفترة المقبلة.

جاء هذا بعد انتشار صورة لسواريز بقميص النادي، حيث كتب جون تكستور: "الخبر غير حقيقي، لكنه مضحك".