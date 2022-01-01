أخبار الانتقالات | كونتي يُغضب ريال مدريد، ومبابي قد يستمر مع باريس

أكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية أنّ كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، يدرس التراجع عن الانضمام إلى ريال مدريد.

وأوضحت الصحيفة أنّ اللاعب قد يستمر في باريس سان جيرمان أو ربما ينضم إلى صفوف ليفربول.

بينما نفت "آس" هذه الأخبار مؤكدة استمرار خطة انضمام اللاعب إلى صفوف ريال مدريد دون تغيير.