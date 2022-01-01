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أخبار الانتقالات | كونتي يساعد يوفنتوس وثنائي من أجل فان دي بيك

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 30 يناير لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وباقي الفرق الكبرى في أوروبا.

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Donny van de Beek Manchester United 08122021
Getty

ليون يزاحم باريس على ندومبيلي

2022-01-30T07:16:14.151Z

ذكر جوليين ماينارد من TF1 أن ليون دخل على الخط لاستعادة لاعبه تانجوي ندومبيلي من أجل تعويض رحيل برونو جيماريش إلى نيوكاسل.

وستكون العقبة للفريق الفرنسي هي راتبه الضخم، نفس السبب الذي يعرقل حتى الآن مفاوضات انضمامه إلى صفوف بي إس جي من توتنهام على سبيل الإعارة.

صراع ثنائي على فان دي بيك

2022-01-30T07:16:14.085Z

أكدت عدة مصادر في الإعلام الإنجليزي أن دوني فان دي بيك بين الانتقال إلى كريستال بالاس أو إيفرتون.

ودخل التوفيز صراع ضم الدولي الهولندي في الساعات الأخيرة، ويحاول الحصول على اللاعب بصيغة الإعارة حتى نهاية الموسم كما يرغب ناديه مانشستر يونايتد.

تضارب بخصوص مصير بوركي

2022-01-30T07:16:14.058Z

بعد أن خرج رئيس جلطة سراي قبل أيام للإعلام وأكد توصله لاتفاق شخصي مع حارس بوروسيا دورتموند رومان بوركي، أكدت تقارير أخرى عدم التوصل لاتفاق بعد مع الفريق الألماني نفسه.

"رور" و"بليك" ذكرا أن حتى الآن لم تنطلق حتى المفاوضات بين الناديين بخصوص الحارس الذي خرج من الحسابات في صفوف دورتموند ويرغب بضمه جلطة سراي على سبيل الإعارة.

مارسيليا يعلن أحدث صفقاته أثناء مباراة!

2022-01-30T07:16:12.173Z

أثناء لقاء مارسيليا مع مونبلييه السبت بكأس فرنسا، والذي فاز به بركلات الترجيح، أعلن النادي عن أحدث صفقاته!

وضم مارسيليا المدافع الفرنسي صامويل جيجو قادماً من سبارتاك موسكو، مما يمهد الطريق لرحيل شاليتا شار الكرواتي لصفوف وست هام بحسب عدة مصادر إنجليزية.

كاسيريس وتجربة إسبانية

2022-01-30T07:16:11.438Z

أوضحت "موندو" أن مارتين كاسيريس، مدافع الأوروجواي، في طريقه لتعزيز صفوف ليفانتي.

اللاعب الحالي لكالياري خرج من حسابات ناديه ويبحث عن فريق ينضم له حتى نهاية الموسم.

صفقة ثنائية لتوتنهام من يوفنتوس

2022-01-30T07:16:09.519Z

علم "جول" أن توتنهام حسم صفقة ديان كولوشيفسكي على سبيل الإعارة من يوفنتوس في الساعات الأخيرة.

اللاعب الدولي السويدي سينضم حتى نهاية الموسم، وبوجود بند بأحقية الشراء بحسب المفاوضات بين الطرفين.

وتستمر المفاوضات أيضاً بين الفريقين بشكل إيجابي بخصوص رودريجو بينتانكور، والذي رفض البيانكونيري عرضاً من أستون فيلا مقابل 30 مليون يورو لشراء بطاقته في يناير.