فرانكفورت يضم هاوجي رسمياً
أعلن آينتراخت فرانكفورت عن انضمام النرويجي ينس بيتر هاوجي بصفة نهائية لصفوفه من ميلان.
الجناح الشاب كان يلعب على سبيل الإعارة الموسم الفائت، ولكن بوجود بند بإلزامية الشراء مقابل ما يقارب 8 مليون يورو بحسب التقارير.
يوفنتوس يحاول مع كوستيتش
أفادت "لاجازيتا" باستمرار اهتمام يوفنتوس بضم نجم فرانكفورت الصربي فيليب كوستيتش.
اللاعب الذي كان على أعتاب لاتسيو الصيف الماضي تم ربطه كذلك بإنتر، ولا يمانع فريقه الألماني بيعه هذا الصيف بحسب التقرير.
ثلاثة تدعيمات لميلان
ناقشت "لاجازيتا" الأسماء التي يحاول ميلان ضمها لدعم صفوفه هذا الصيف بعد التتويج بالدوري الإيطالي.
وضمت القائمة التي وضعتها الجريدة نيكولو زانيولو من روما، جيلسون بريمير، مدافع تورينو، وسفن بوتمان من ليل، والذي قال "كالتشيو ميركاتو" إن نيوكاسل لم يفقد الأمل بعد بضمه وقام برفع عرضه مؤخراً.
سوبوسلاي إلى سوسييداد
ذكرت "سكاي" الألمانية أن دومينيك سوبوسلاي، النجم المجري في طريقه إلى ريال سوسييداد من لايبزيج.
وأوضح التقرير أن متوسط الميدان سافر إلى إسبانيا للخضوع للفحص الطبي قبل الانتقال رسمياً، دون الكشف عن قيمة الصفقة.
صراع على ميرتينس
قال "كالتشيو ميركاتو" إن درييس ميرتينس، لاعب نابولي، تلقى عرضاً من مدربه السابق ماوريتسيو ساري للانتقال لصفوف فريقه لاتسيو.
وبحسب التقرير، عرض نابولي على البلجيكي عقداً جديداً، ولكن براتب مخفض، بينما يعرض لاتسيو عرضاً بعامين على اللاعب.
مانشستر مهتم بضم نيفيس
أوضحت "صن" أن مانشستر يونايتد أعاد اهتمامه بضم روبن نيفيس من صفوف وولفرهامبتون.
وبحسب التقرير، يقدر سعر البرتغالي المطلوب في عدد من الأندية الأخرى أيضاً في حدود 60 مليون يورو.
غموض بخصوص مستقبل نيمار
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كونتي يخطف بيريشيتش
أوضحت "سكاي" أن توتنهام قريب من التعاقد مع إيفان بيريشيتش بشكل مجاني عقب انتهاء عقده مع إنتر في نهاية يونيو.
اللاعب تلقى عرضاً من النيراتزوري للتجديد في الأيام الماضية براتب معدل يقترب من 5 مليون يورو، ولكن لم يرد عليه.