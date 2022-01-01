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أخبار الانتقالات | كوليبالي وثنائي لدعم دفاع تشيلسي وإريكسن جديد

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 14 يوليو لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وباقي الفرق الكبرى في أوروبا.

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GFX Thomas Tuchel Chelsea
Getty

تشيلسي مهتم بلياو

2022-07-14T07:42:51.995Z

ذكرت "لاجازيتا" أن تشيلسي هو أحد المهتمين بخدمات مهاجم ميلان رافائيل لياو.

ميلان يحاول تمديد عقد مهاجمه، ولا يريد بيعه إلا لو وصل عرضاً يقارب الشرط الجزائي البالغ 150 مليون يورو.

كارلوس باكا يعود لبلاده

2022-07-14T07:41:08.202Z

عاد كارلوس باكا لصفوف فريق أتلتيكو جونيور في بلاده كولومبيا بعد رحلة طويلة في أوروبا.

مهاجم إشبيلية وميلان السابق أمضى عقداً لمدة عامين مع الفريق الكولومبي.

نابولي يتحرك نحو ديبالا بقوة

2022-07-14T07:35:51.898Z

قالت "لاجازيتا" إن نابولي قرر التحرك بقوة لضم باولو ديبالا بعد توقف المفاوضات مع إنتر وروما.

وذكر التقرير أن نابولي يعرض راتباً يقارب الستة ملايين يورو التي يطلبها اللاعب الأرجنتيني.

مانشستر يقترب من مارتينيز أكثر

2022-07-14T07:33:37.682Z

أوضح "رومانو" أن بعثة مانشستر يونايتد لأمستردام قامت بتقدم كبير في المفاوضات لضم ليساندرو مارتينيز من أياكس.

يونايتد رفع عرضه لقرابة 50 مليون يورو، بالإضافة لعوائد إضافية، مما يقرب الفريق الهولندي من قبول العرض.

تشيلسي لن يكتفي بكوليبالي

2022-07-14T07:28:18.142Z

ذكر "فابريزيو رومانو" أن تشيلسي لن يكون انضمام كاليدو كوليبالي الأخير لدعم الخط الخلفي هذا الصيف.

الصحفي الإيطالي أوضح أن المفاوضات مع ناثانيال أكي وكذلك بيرسنيل كيمبيمبي، لاعبا سيتي وبي إس جي، مستمرة.

فيدال إلى فلامنجو

2022-07-14T07:25:00.960Z

أعلن فلامنجو رسمياً انضمام أرتورو فيدال رسمياً لصفوفه بعد كسر عقده مع إنتر، وتوقيعه عقداً حتى نهاية 2023.

تكرار تجربة إريكسن في إيطاليا

2022-07-14T07:20:55.385Z

تكررت تجربة كريستيان إريكسن في إيطاليا من جديد عبر استبعاد لاعب وفشل انتقاله لفيرونا بسبب مشكلة قلب.

توشي تشوكواني، متوسط ميدان دنماركي، كان يفترض انتقاله من نورشيلاند إلى فيرونا، ولكن تم اكتشاف معاناته من مشكلة قلبية تمنع لعبه في إيطاليا بحسب "كالتشيو ميركاتو".