أخبار الانتقالات | كوليبالي وثنائي لدعم دفاع تشيلسي وإريكسن جديد

تشيلسي مهتم بلياو
ذكرت "لاجازيتا" أن تشيلسي هو أحد المهتمين بخدمات مهاجم ميلان رافائيل لياو.
ميلان يحاول تمديد عقد مهاجمه، ولا يريد بيعه إلا لو وصل عرضاً يقارب الشرط الجزائي البالغ 150 مليون يورو.
كارلوس باكا يعود لبلاده
عاد كارلوس باكا لصفوف فريق أتلتيكو جونيور في بلاده كولومبيا بعد رحلة طويلة في أوروبا.
مهاجم إشبيلية وميلان السابق أمضى عقداً لمدة عامين مع الفريق الكولومبي.
نابولي يتحرك نحو ديبالا بقوة
قالت "لاجازيتا" إن نابولي قرر التحرك بقوة لضم باولو ديبالا بعد توقف المفاوضات مع إنتر وروما.
وذكر التقرير أن نابولي يعرض راتباً يقارب الستة ملايين يورو التي يطلبها اللاعب الأرجنتيني.
مانشستر يقترب من مارتينيز أكثر
أوضح "رومانو" أن بعثة مانشستر يونايتد لأمستردام قامت بتقدم كبير في المفاوضات لضم ليساندرو مارتينيز من أياكس.
يونايتد رفع عرضه لقرابة 50 مليون يورو، بالإضافة لعوائد إضافية، مما يقرب الفريق الهولندي من قبول العرض.
تشيلسي لن يكتفي بكوليبالي
ذكر "فابريزيو رومانو" أن تشيلسي لن يكون انضمام كاليدو كوليبالي الأخير لدعم الخط الخلفي هذا الصيف.
الصحفي الإيطالي أوضح أن المفاوضات مع ناثانيال أكي وكذلك بيرسنيل كيمبيمبي، لاعبا سيتي وبي إس جي، مستمرة.
فيدال إلى فلامنجو
أعلن فلامنجو رسمياً انضمام أرتورو فيدال رسمياً لصفوفه بعد كسر عقده مع إنتر، وتوقيعه عقداً حتى نهاية 2023.
Arturo Vidal has come to town 👑🇧🇷 pic.twitter.com/C1wH9bzDbu— Flamengo (@Flamengo_en) July 14, 2022
تكرار تجربة إريكسن في إيطاليا
تكررت تجربة كريستيان إريكسن في إيطاليا من جديد عبر استبعاد لاعب وفشل انتقاله لفيرونا بسبب مشكلة قلب.
توشي تشوكواني، متوسط ميدان دنماركي، كان يفترض انتقاله من نورشيلاند إلى فيرونا، ولكن تم اكتشاف معاناته من مشكلة قلبية تمنع لعبه في إيطاليا بحسب "كالتشيو ميركاتو".