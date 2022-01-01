ذكر "فابريزيو رومانو" أن بايرن ميونخ سيستغل أموال انتقال روبرت ليفاندوفسكي إلى برشلونة في ثلاث صفقات.

الأولى هي ضم ماتايس دي ليخت من صفوف يوفنتوس، والذي يريد يوفنتوس مبلغ يقارب 100 مليون يورو لبيعه.

ثاني الصفقات هي ضم كونراد لايمر من لايبزيج، والذي يطلبه مدرب الفريق يوليان ناجلسمان، وثالثاً، إنهاء تجديد عقد نجم الفريق سيرج جنابري.