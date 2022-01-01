أخبار الانتقالات | كواليس نيمار وريال مدريد وقرار هازارد

أوضحت "سبورت" أن إيدين هازارد قرر الاستمرار مع ريال مدريد حتى نهاية عقده ومحاولة الحصول على فرص أكبر للعب.

وكان شقيق البلجيكي قد أكد على أن أخيه مستقر في مدريد مع عائلته ولا ينوي المغادرة في الوقت الراهن. اقرأ هنا.