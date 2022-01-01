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أخبار الانتقالات | كواليس نيمار وريال مدريد وقرار هازارد

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 7 مارس لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وباقي الفرق الكبرى في أوروبا.

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(C)Getty Images

مبابي أبلغ بيريز بقراره

2022-03-07T07:39:49.911Z

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مدريد يفكر في مصير شوست

2022-03-07T07:38:24.766Z

قال "فيكاخيس" إن ريال مدريد لم يحسم بعد مصير مدافعه فيكتور شوست المُعار إلى صفوف قادش.

اللاعب الذي بدأ في تثبيت أقدامه مع فريقه قد يعود للانضمام للفريق الأول للملكي، أو يخرج مجدداً للإعارة بحسب التقرير.

كواليس فشل انتقال نيمار إلى ريال مدريد

2022-03-07T07:37:28.714Z

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مرتضى منصور: ستة سيجددوا مع الزمالك

2022-03-07T07:36:27.629Z

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كريشيتو يتراجع عن تورونتو

2022-03-07T07:35:01.428Z

أوضح فابريزيو رومانو أن دومينيكو كريشيتو لن ينضم لصفوف تورونتو في شهر مارس وسينتظر نهاية عقده مع جنوى.

الدولي الإيطالي السابق يريد مساعدة فريقه تجنب الهبوط، ولذا قراره بتأجيل الانتقال لكندا حتى نهاية الموسم.

هازارد يحسم مصيره

2022-03-07T07:33:24.604Z

أوضحت "سبورت" أن إيدين هازارد قرر الاستمرار مع ريال مدريد حتى نهاية عقده ومحاولة الحصول على فرص أكبر للعب.

وكان شقيق البلجيكي قد أكد على أن أخيه مستقر في مدريد مع عائلته ولا ينوي المغادرة في الوقت الراهن. اقرأ هنا.