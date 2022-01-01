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أخبار الانتقالات | كواليس فشل انتقال كوليبالي إلى برشلونة ورونالد يرحل مُعاراً

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 24 يوليو لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وباقي الفرق الكبرى في أوروبا.

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Kalidou Koulibaly Chelsea 2022
Getty Images

توخيل يعلق على صفقة كوندي

2022-07-24T09:01:46.887Z

علق مدرب تشيلسي توماس توخيل على جديد صفقة انتقال جول كوندي لصفوف فريقه، والمنافسة الدائرة مع برشلونة لضم الفرنسي.

وقال المدرب الألماني إنه لا يوجد أن معلومات جديدة بخصوص كوندي، وشدد على ذلك، في تصريحاته للإعلام عقب الهزيمة برباعية نظيفة من آرسنال ودياً فجر الأحد.

جوستافو إلى النصر

2022-07-24T08:11:48.880Z

التفاصيل هنا

مانشستر يفتح الباب لرحيل رونالدو

2022-07-24T08:04:03.305Z

قالت "ميرور" إن موقف مانشستر يونايتد من رحيل كريستيانو رونالدو قد تغير.

وذكر التقرير أن يونايتد أصبح لا يمانع رحيل النجم البرتغالي ولكن فقط بصيغة الإعارة، وقبلها يقوم بتمديد عقده لعام إضافي.

سكاماكا إلى وست هام

2022-07-24T08:01:10.556Z

أعلن جيوفاني كارنيفالي، المدير الرياضي لساسوولو، انتقال جيانلوكا سكاماكا لصفوف وست هام.

وقال كارنيفالي في تصريحات نقلها "كالتشيو ميركاتو" إن المهاجم ينتقل للفريق الإنجليزي مقابل 36 مليون يورو، ومبلغ إضافي على شكل حوافز.

تيل إلى بايرن

2022-07-24T07:57:52.829Z

أكد يوليان ناجلسمان، مدرب بايرن ميونخ، انتقال ماتيس تيل لصفوف فريقه قادماً من رين، وذلك في تصريحات إعلامية عقب ودية مانشستر سيتي.

وسينتقل المهاجم الفرنسي الشاب مقابل 20 مليون يورو، و8.5 مليوناً إضافية في شكل حوافز بحسب فابريزيو رومانو.

رئيس نابولي يفسر عدم انتقال كوليبالي إلى برشلونة

2022-07-24T07:52:45.832Z

فسر أوريليو دي لاورنتيس، رئيس نابولي، الأسباب وراء عدم انتقال كاليدو كوليبالي إلى صفوف برشلونة والذهاب إلى تشيلسي.

وقال الرئيس مع "كيس كيس": "كوليبالي أخبرني أنه يريد الرحيل، قلت له إن لا يمكنني بيعه لبرشلونة لإنهم لا يملكون الأموال، ثم وصل عرض تشيلسي وكان من المستحيل رفضه".

إيدو يرحب بباكيتا في آرسنال

2022-07-24T07:51:14.447Z

تحدث المدير الرياضي لآرسنال البرازيلي إيدو مع "TNT" وأبدى إعجابه بمواطنه لوكاس باكيتا، لاعب ليون.

وقال إيدو: "يعجبني كثيراً وأنا من معجبيه منذ زمن، ولكن لا يوجد أي مفاوضات بخصوصه، ومركزه مزدحم، لا يمكنني قول المزيد".