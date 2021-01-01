أخبار الانتقالات | وضوح مستقبل هالاند وبرشلونة يستعيد لاعبه المُعار

عودة بيانيتش
أكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن نادي بشكتاش التركي يريد قطع إعارة لاعب وسط برشلونة ميراليم بيانيتش.
البداية كانت جيدة للدولي البوسني، ولكن مستواه انهار بعدها ليفكر بشكتاش في إعادته لناديه الأصلي.
بديل هالاند
الصحفي الإيطالي فابريتسيو رومانو، أكد رغبة بوروسيا دورتموند في التعاقد مع كريم أديمي لاعب سالزبورج.
النادي الألماني يؤمن باقترابه من خسارة إرلينج هالاند الصيف القادم، لذلك يبحث عن الخيارات المتاحة أمامه.
فيليبس يرفض مانشستر
صحيفة "ذا صن" البريطانية، كشفت عن نية كالفين فيليبس لاعب وسط ليدز يونايتد لرفض فكرة الانتقال إلى مانشستر يونايتد.
الدولي الإنجليزي ينتمي بشكل كبير إلى ليدز الذي تربطه عداوة بالشياطين الحمر، لذلك قرر إغلاق الباب أمام هذا المقترح، مفضلًا الانتقال إلى ليفربول في حالة رحيله.
هدف جديد لوست هام
موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، أكد على اهتمام وست هام بالتعاقد مع نيكولا ميلينكوفيتش مدافع فيورنتينا.
النادي الإنجليزي يعاني من غيابات متعددة في خط الدفاع، كان آخرها كورت زوما، لذلك سيحاول التدعيم في يناير.
بايرن ميونخ وديبالا
أكد كارل رومينيجه رئيس بايرن ميونخ أنه حاول التعاقد مع باولو ديبالا قبل انتقاله إلى صفوف يوفنتوس.
وقال في تصريحات لصحيفة "توتو سبورت":"عندما كان ديبالا في باليرمو قبل الانضمام ليوفنتوس قمنا بتقييمه، إنه موهبة هائلة لكنه يتناوب بين الصعود والهبوط".
عودة تريبيير للدوري الإنجليزي
يستعد كيران تريبيير مدافع أتلتيكو مدريد، للعودة مرة أخرى للدوري الإنجليزي وفقًا لموقع "90Min".
اهتمام كبير من نيوكاسل ومانشستر يونايتد باللاعب الذي سبق أن ارتدى قميص توتنهام وبيرنلي.
رحيل مارسيلو
صحيفة "موندو ديبورتيفو" كشفت عن اهتمام نادي بالميراس البرازيلي، بالحصول على خدمات مارسيلو مدافع ريال مدريد.
صاحب الـ33 سنة يتواجد في ريال منذ 2007 ولكنه يعاني من أجل المشاركة مع الفريق لذلك قد يرحل في يناير.
رؤية هالاند
أكد مينو رايولا وكيل أعمال المهاجم النرويجي إرلينج هالاند، على وجود رؤية واضحة بخصوص مستقبل لاعب بوروسيا دورتموند.
الإيطالي قال لموقع "Sport1":"لدينا رؤية حول المكان الذي يجب أن يذهب له هالاند، نحن ننظر إلى الخيارات المتاحة في السوق".
وأضاف:"ربما يكرهني أي مدير رياضي ولكني لا أكره أي شخص وأقوم بعملي فقط، وأحب عبور الحدود".