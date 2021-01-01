أخبار الانتقالات | بقاء نجم ريال مدريد وتحطم أحلام برشلونة الشتوية

برشلونة يعود إلى كافاني
صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أكدت تواصل البحث داخل برشلونة عن ضم مهاجم جديد خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.
وأوضحت أن تشافي هيرنانديز مدرب الفريق، يريد ضم إدينسون كافاني مهاجم مانشستر يونايتد في يناير.
ويأتي ذلك بسبب ضعف الإمكانيات المادية، والتعثر الذي تشهده صفقة فيران توريس مهاجم مانشستر سيتي لأسباب مالية.
اهتمام بزكريا
أكد موقع "90Min" اهتمام العديد من الأندية الإنجليزية بالتعاقد مع دينيس زكريا لاعب وسط بوروسيا مونشنجلادباخ.
اللاعب السويسري عقده ينتهي مع النادي الألماني في يونيو القادم، ويحق له الانتقال لأي فريق بالمجان، وسط اهتمام من آرسنال وإيفرتون وليستر سيتي بضمه.
مفاوضات أكي
صحيفة "ذا صن" البريطانية كشفت عن وجود مفاوضات بين مانشستر سيتي ووست هام من أجل انتقال ناثان أكي إلى الهامرز.
وست هام يعاني من إصابة الثنائي كورت زوما وأنجيلو أوجبونا، ويبحث عن المزيد من التعزيزات الدفاعية خلال شهر يناير.
تجديد مودريتش
يخطط نادي ريال مدريد الإسباني لتجديد عقد لاعب الوسط الكرواتي لوكا مودريتش حتى 2023.
الصحفي الإيطالي فابريتسيو رومانو، أكد أن المفاوضات جارية بين الطرفين لحسم الملف في أقرب فرصة ممكنة.
اختلاف سيتي وبرشلونة
كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، عن وجود اختلاف بين برشلونة ومانشستر سيتي على سعر فيران توريس.
برشلونة مستعد لعرض 45 مليون يورو لضم صاحب الـ21 سنة، ولكن سيتي يطلب حوالي 60 مليون يورو للتخلي عنه.
نفي مانشيني
نفى روبرتو مانشيني مدرب منتخب إيطاليا، وجود أي اتفاق شفهي على انتقاله إلى مانشستر يونايتد الموسم القادم.
مانشيني أدار مانشستر سيتي بين عامي 2009 و2013 وكانت هناك بعض الأنباء حول عودته إلى الدوري الإنجليزي من خلال يونايتد.
وفي هذا السياق قال الإيطالي لصحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت":"كل المعلومات عن وجود اتفاق شفهي مع أحد أندية الدوري الإنجليزي غير صحيح، هدفي الوحيد هو الوصول إلى كأس العالم وأن أكون قادرًا على الفوز بالبطولة".
بقاء ليفاندوفسكي
أكد هيربرت هاينر رئيس نادي بايرن ميونخ، على تمنيه ببقاء المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي مع الفريق حتى نهاية مسيرته.
وقال هاينر لصحيفة "سبورت بيلد" الألمانية:"سأكون في غاية السعادة لو أنهى روبرت مسيرته معنا، لأننا نقدر كل ما فعله من أجل النادي".