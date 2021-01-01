أخبار الانتقالات | كافاني يحسم قراره وإشبيلية يكذب برشلونة

إشبيلية يكذب صفقة سانشيز ودي يونج
2021-12-17T07:06:32.916Z
نقل موقع "إف سي إنتر نيوز" عن إشبيلية عدم علمه بوقوع أي صفقة تبادلية تخص لاعبه المُعار إلى برشلونة لوك دي يونج وأليكسيس سانشيز.
وكانت "سبورت" و"كورييري دي لا سيرا" أوضحا أن الصفقة قريبة وتنتظر فقط موافقة مدرب برشلونة تشافي.
رسمياً | حمد الله إلى الاتحاد
2021-12-17T07:06:31.740Z
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برشلونة يفاوض وكيل جناح يوفنتوس
2021-12-17T07:06:30.901Z
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رسمياً | رحيل مانولاس عن نابولي
2021-12-17T07:06:29.311Z
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كافاني يحسم مستقبله
2021-12-17T07:06:28.000Z
أوضحت "TYC" الأرجنتينية أن إدينسون كافاني اختار الرحيل عن صفوف مانشستر يونايتد هذا الشتاء.
وأضاف التقرير أن نجم الأوروجواي يفضل الانتقال إلى صفوف برشلونة بميركاتو يناير.