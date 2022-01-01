أخبار الانتقالات | كاراسكو بديل أنتوني في مانشستر ومارسيلو إلى فرنسا

قالت "كورييري" إن إنتر أبدى اهتماماً بضم تريفور شالوباه، مدافع تشيلسي، على سبيل الإعارة.

وقالت تقارير إنجليزية الخميس إن البلوز يبحث عن خروج اللاعب هذا الصيف مُعاراً لاكتساب الخبرات، ولكن "سكاي" أوضحت أن تشيلسي قد لا يمانع أيضاً بيعه نهائياً.