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أخبار الانتقالات | قنبلة ديبالا وضربة ثنائية لآرسنال

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 13 يناير لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وباقي الفرق الكبرى في أوروبا.

محدث
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paulo-dybala
(C)Getty Images

نيوكاسل يضم وود

2022-01-13T10:19:13.343Z

أعلن نيوكاسل رسمياً عن تعاقده مع كريس وود قادماً من صفوف بيرنلي.

وينضم المهاجم النيوزلندي لصفوف فريق إيدي هاي مقابل قرابة 30 مليون يورو بحسب التقارير.

أستون فيلا يعلن ضم دين

2022-01-13T10:18:07.213Z

أعلن أستون فيلا رسمياً التعاقد مع لوكا دين قادماً من صفوف إيفرتون خلال الميركاتو الشتوي.

وينضم الظهير الفرنسي الدولي في صفقة قُدرت قيمتها في حدود 30 مليون يورو لصفوف فريق ستيفن جيرارد.

النصر يقترب من حارس رايو

2022-01-13T07:20:33.256Z

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صفقات روما تتواصل

2022-01-13T07:12:47.633Z

نجح روما في التعاقد مع الدولي البرتغالي ومتوسط ميدان بورتو سيرجيو أوليفيرا.

اللاعب الذي جذب الأنظار في الفترة الماضية ينضم للفريق العاصمي بصيغة الإعارة مع أحقية الشراء.

ضربة ثنائية لآرسنال في الوسط

2022-01-13T07:12:46.312Z

علم "جول" أن آرسنال يستهدف التعاقد مع لاعبين لدعم خط وسطه، هما أرثر ميلو من يوفنتوس، ويوري تييليماس من ليستر.

الأول قد ينضم في يناير وبالفعل هناك مفاوضات لاستعارته، بينما الثاني عقده ينتهي خلال 18 شهراً وسيحاول المدفعجية ضمه الصيف المقبل.

رغم التمديد .. أومتيتي في طريقه للمغادرة

2022-01-13T07:12:45.835Z

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نيوكاسل يستهدف سمولينج

2022-01-13T07:12:45.132Z

ذكر "توتو ميركاتو وب" أن نيوكاسل وجه أنظاره صوب العاصمة الإيطالية لدعم دفاعه.

وقال التقرير إن الفريق الإنجليزي يحاول إغراء كريس سمولينج بالعودة من جديد لإنجلترا وترك فريقه روما خلال انتقالات يناير.

ديبالا يقرر الرحيل عن يوفنتوس

2022-01-13T07:12:42.098Z

ذكرت "TYC" أن باولو ديبالا تراجع عن التمديد مع يوفنتوس ولن يمدد عقده مع البيانكونيري.

وقال التقرير الصحفي إن الأرجنتيني لن يقبل عرض فريقه الجديد وبالتالي يحق له المغادرة بنهاية الموسم.