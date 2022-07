أخبار الانتقالات | قنابل رونالدو وتجديد ديمبيلي ومستقبل زياش

أكد الصحفي الشهير فابريتسيو رومانو أن نادي توتنهام قد حسم بالفعل صفقة ضم الفرنسي كليمون لونجليه من برشلونة.

وبحسب ما أكد فالصفقة ستكون إعارة وسيتم الإعلان عنها بشكل رسمي خلال ساعات.

Clément Lenglet to Tottenham, just matter of time and then… here we go soon. Agreement’s being finalised between Barcelona and Tottenham on loan deal, working on details. 🚨⚪️ #THFC



Lenglet agreed personal terms with Spurs last week, matter of final steps between clubs. pic.twitter.com/6bg80EeTvD