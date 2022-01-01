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أخبار الانتقالات | قرار صلاح النهائي وكلمات ليفاندوفسكي الحاسمة

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 7 يونيو لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وباقي الفرق الكبرى في أوروبا.

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Mohamed Salah Liverpool 2021-22
Getty Images

صلاح يخبر أصدقاءه بقراره النهائي حول التجديد لليفربول

2022-06-07T08:00:41.608Z

ذكرت تقارير صحفية إنجليزية أن النجم المصري محمد صلاح قد اتخذ قراره النهائي فيما يتعلق بمستقبله في ليفربول.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميرور"، والتي أكدت أن صلاح أخبر أصدقاءه إنه لن يجدد للريدز.

ميلان يبدأ مفاوضات عقد إبراهيموفيتش الجديد

2022-06-07T07:57:46.540Z

أكد فابريتسيو رومانو صحفي الانتقالات الشهير أن ميلان بدأ بالفعل مفاوضات تجديد عقد لاعبه زلاتان إبراهيموفيتش.

السويدي سيقبل بتخفيض راتبه نظرًا لأنه سيغيب لحوالي سبعة أو ثمانية أشهر بسبب جراحة الركبة التي خضع لها.

مانشستر سيتي يستغل وضعية ساكا في آرسنال

2022-06-07T07:55:15.014Z

كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن نادي مانشستر سيتي لا يزال مصرًا على ضم اللاعب بوكايو ساكا من صفوف آرسنال.

فبحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل"، فبطل الدوري الإنجليزي يريد استغلال عدم تجديد اللاعب لعقده حتى الآن ليضمه لصفوفه.

ليفاندوفسكي: لا أفكر سوى في عرض برشلونة، وشيء ما مات بداخلي تجاه بايرن

2022-06-07T07:53:30.872Z

أكد النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي أنه لم يضع في اعتباره أي عرض آخر سوى ذلك الخاص ببرشلونة من أجل الانتقال في الصيف.

جاء هذا بحسب ما أكد اللاعب في تصريحات أدلى بها لصالح صحيفة "أونت سبورت"، وأكد خلالها أنه لا يجد الاحترام في بايرن ميونخ.

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رافينيا يرفض خلافة صلاح في ليفربول ويبعث برسالة إلى برشلونة

2022-06-07T07:52:34.549Z

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن الجناح البرازيلي لنادي ليدز قد رفض الانضمام لصفوف ليفربول في فترة الانتقالات الصيفية.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "سبورت"، والتي أكدت أن اللاعب أصبح يفكر فقط في انضمامه لصفوف برشلونة، ولا يتخيل ارتداء أي قميص آخر في الموسم المقبل.

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بعد أن رفضه توتنهام .. بيل يفكر في الانتقال إلى "تشامبيونشيب"

2022-06-07T07:51:56.138Z

اعترف الويلزي جاريث بيل، قبل يوم واحد فقط من تأهل منتخب بلاده إلى كأس العالم 2022 بعد الفوز على أوكرانيا في نهائي الملحق الأوروبي، بأنه من غير المحتمل أن يعتزل في الوقت الحالي، وأن لديه العديد من العروض.

عقد بيل مع ريال مدريد الإسباني ينتهي في 30 يونيو 2022، وقام اللاعب بالفعل بتوديع النادي الملكي وجماهيره عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

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