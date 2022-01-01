أكد النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي أنه لم يضع في اعتباره أي عرض آخر سوى ذلك الخاص ببرشلونة من أجل الانتقال في الصيف.

جاء هذا بحسب ما أكد اللاعب في تصريحات أدلى بها لصالح صحيفة "أونت سبورت"، وأكد خلالها أنه لا يجد الاحترام في بايرن ميونخ.

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