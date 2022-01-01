أخبار الانتقالات | فريق سواريز الجديد وحسم مصير بوتش

ليفربول حاضر في سباق مبابي
أكد "independent" أن ليفربول لم يفقد الأمل في التعاقد مع كيليان مبابي هذا الصيف.
شائعات ربط العملاق الإنجليزي بالنجم الفرنسي ليست جديدة، ولكن التقارير ترجح كفة ريال مدريد لضمه، أو استمراره مع فريقه الحالي بي إس جي.
رئيس أتلتيكو يؤكد استمرار جريزمان
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أليماني يناقش مستقبل برشلونة والميركاتو
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مبابي يوضح موعد إعلان قراره
التفاصيل والتصريحات الكاملة للنجم الفرنسي من هنا.
أستون فيلا الأقرب لضم سواريز
قال "فيكاخيس" إن أستون فيلا هو الفريق الأقرب لضم لويس سواريز عقب رحيله رسمياً عن صفوف أتلتيكو مدريد بنهاية عقده.
وأضاف "فابريزيو رومانو" أن نجم الأوروجواي لا يريد الانتقال إلى الدوري الأمريكي ويفضل الاستمرار في أوروبا.
تشافي يناقش مستقبل بوتش
أكد تشافي، مدرب برشلونة، أنه سيكون صريحاً مع كل اللاعبين بخصوص مستقبلهم عقب نهاية الموسم الجاري.
وجاء تصريح تشافي كرد على صحفي سأله عن مستقبل ريكي بوتش، لاعب الفريق الشاب، أثناء المؤتمر الصحفي لمباراة خيتافي.
اجتماع بين يوفنتوس وبوجبا
أكد مراسل جول في تورينو أن الساعات القادمة ستشهد تطوراً كبيراً في المفاوضات بين يوفنتوس وبول بوجبا.
وسيجتمع يوفنتوس مع أحد فريق عمل اللاعب الفرنسي لمناقشة طلباته ومدى إمكانية إعادته لصفوف الفريق الصيف المقبل.