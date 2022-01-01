أخبار الانتقالات | فريق سواريز الجديد وحسم مصير بوتش

أكد "independent" أن ليفربول لم يفقد الأمل في التعاقد مع كيليان مبابي هذا الصيف.

شائعات ربط العملاق الإنجليزي بالنجم الفرنسي ليست جديدة، ولكن التقارير ترجح كفة ريال مدريد لضمه، أو استمراره مع فريقه الحالي بي إس جي.