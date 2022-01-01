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أخبار الانتقالات | فريق سواريز الجديد وحسم مصير بوتش

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 16 مايو لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وباقي الفرق الكبرى في أوروبا.

محدث
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Riqui Puig Barcelona vs Osasuna La Liga 2021-22
Getty Images

ليفربول حاضر في سباق مبابي

2022-05-16T08:38:04.170Z

أكد "independent" أن ليفربول لم يفقد الأمل في التعاقد مع كيليان مبابي هذا الصيف.

شائعات ربط العملاق الإنجليزي بالنجم الفرنسي ليست جديدة، ولكن التقارير ترجح كفة ريال مدريد لضمه، أو استمراره مع فريقه الحالي بي إس جي.

رئيس أتلتيكو يؤكد استمرار جريزمان

2022-05-16T08:36:28.709Z

اقرأ التصريحات من هنا.

أليماني يناقش مستقبل برشلونة والميركاتو

2022-05-16T08:35:34.809Z

التفاصيل والتصريحات كاملة هنا.

مبابي يوضح موعد إعلان قراره

2022-05-16T08:34:45.114Z

التفاصيل والتصريحات الكاملة للنجم الفرنسي من هنا.

أستون فيلا الأقرب لضم سواريز

2022-05-16T08:33:37.695Z

قال "فيكاخيس" إن أستون فيلا هو الفريق الأقرب لضم لويس سواريز عقب رحيله رسمياً عن صفوف أتلتيكو مدريد بنهاية عقده.

وأضاف "فابريزيو رومانو" أن نجم الأوروجواي لا يريد الانتقال إلى الدوري الأمريكي ويفضل الاستمرار في أوروبا.

تشافي يناقش مستقبل بوتش

2022-05-16T08:32:23.180Z

أكد تشافي، مدرب برشلونة، أنه سيكون صريحاً مع كل اللاعبين بخصوص مستقبلهم عقب نهاية الموسم الجاري.

وجاء تصريح تشافي كرد على صحفي سأله عن مستقبل ريكي بوتش، لاعب الفريق الشاب، أثناء المؤتمر الصحفي لمباراة خيتافي.

اجتماع بين يوفنتوس وبوجبا

2022-05-16T08:31:13.396Z

أكد مراسل جول في تورينو أن الساعات القادمة ستشهد تطوراً كبيراً في المفاوضات بين يوفنتوس وبول بوجبا.

وسيجتمع يوفنتوس مع أحد فريق عمل اللاعب الفرنسي لمناقشة طلباته ومدى إمكانية إعادته لصفوف الفريق الصيف المقبل.