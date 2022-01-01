أخبار الانتقالات | فريق إيسكو الجديد وميلان يقترب من بطل العالم

أوضح باولو ديبالا في حوار مع "ESPN" أنه سعيد في إيطاليا، وذلك رداً على سؤال بخصوص مستقبله.

الأرجنتيني لن يستمر مع يوفنتوس وسيرحل مجاناً هذا الصيف، وسط تقارير عن انتقاله لصفوف إنتر.