أخبار الانتقالات | فالفيردي إلى بيلباو وصفقة تبادلية لليفربول

رحيل موراتا
أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي، عن رحيل المهاجم الإسباني ألفارو موراتا وعودته مرة أخرى إلى صفوف أتلتيكو مدريد.
اللاعب قضى الموسمين الماضيين معارًا للسيدة العجوز، ومع عدم التوصل لاتفاق على ضمه بشكل نهائي، يعود مرة أخرى لناديه الأصلي.
La seconda avventura di @AlvaroMorata in bianconero giunge al termine. Grazie di tutto, Alvaro ♈️— JuventusFC (@juventusfc) June 30, 2022
هدف جديد لتشيلسي
مصادر خاصة لموقع "جول" كشفت عن اهتمام تشيلسي بالتعاقد مع بريسنيل كيمبيمبي مدافع باريس سان جيرمان هذا الصيف.
وتأتي هذه الخطوة كحل بديل في حالة الفشل بالتعاقد مع ماتايس دي ليخت مدافع يوفنتوس، والذي يعتبر الهدف الأول للمدرب توماس توخيل.
تبادل يوفنتوس وليفربول
قال موقع "كالتشيو ميركاتو" إن يوفنتوس يريد عقد صفقة تبادلية مع ليفربول، بالتعاقد مع روبيرتو فيرمينو مقابل أدريان رابيو.
وأوضح أن النادي الإيطالي يرحب بالتفاوض مع الريدز، لإقناعهم بضم رابيو مقابل الحصول على المهاجم البرازيلي.
مذبحة مانشستر
كشف موقع "Manchester Evening News" الإنجليزي عن تخطيط مانشستر يونايتد للتخلي عن 15 لاعبًا بالفريق الأول هذا الصيف.
وأوضح أنه بعد رحيل بول بوجبا ونيمانيا ماتيتش وخوان ماتا، قد يلحق بهم فيل جونز وأندرياس بيريرا وأنتوني مارسيال والمزيد من اللاعبين.
تمسك بايرن
قام نادي بايرن ميونخ الألماني برفض المحاولة الثالثة من برشلونة للتعاقد مع المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي هذا الصيف.
وقالت صحيفة "بيلد" الألمانية إن بايرن رفض التخلي عن مطالبه بالحصول على 50 مليون يورو مقابل بيع اللاعب.
مدرب الأهلي الجديد
أعلن النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، عن تولي البرتغالي ريكاردو سواريس قيادة الفريق الأحمر، خلفًا للجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.
وصول فيتينيا
وصل لاعب الوسط البرتغالي فيتينيا إلى العاصمة الفرنسية باريس، من أجل التوقيع على صفقة انتقاله إلى باريس سان جيرمان قادمًا من بورتو.
وشوهد اللاعب بصحبة وكيله جورج مينديش، لوضع اللمسات الأخيرة على الصفقة الأولى لباريس في عهد المدير الرياضي الجديد لويس كامبوس.
🚨🚨 📹 @CanalSupporters 🚨🚨— Canal Supporters (@CanalSupporters) June 30, 2022
VITINHA 🇵🇹 EST ARRIVÉ À LA FACTORY POUR SIGNER SON CONTRAT AVEC LE #PSG !
Il était en compagnie de Jorge Mendes pic.twitter.com/iFwrOYEToA
محاولة فاشلة
نجح نادي توتنهام في حسم التعاقد مع ريتشارليسون مهاجم إيفرتون، مقابل 60 مليون جنيه استرليني بالإضافة لبعض المتغيرات المستقبلية.
وقال موقع "TheAthletic" الإنجليزي إن تشيلسي حاول الانقضاض على الصفقة لكن هذه الخطوة كانت بعد فوات الأوان.
فالفيردي إلى بيلباو
أعلن نادي أتلتيك بيلباو الإسباني، عن قدوم إرنستو فالفيردي كمدرب للفريق مرة أخرى بعد غياب فترة طويلة عن عالم التدريب.
وقام النادي بالترحيب بفالفيردي عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، بعد عودته مرة أخرى للنادي الباسكي الذي أشرف على تدريبه قبل الانتقال لبرشلونة.
🤝 Bienvenido de nuevo a tu casa, Ernesto.— Athletic Club (@AthleticClub) June 30, 2022
Valverde 🔴⚪ Athletic Club #OngiEtorriValverde #AthleticClub 🦁 pic.twitter.com/nSZK6S0MNy
صدمة برشلونة
تستمر الأجواء في الاشتعال، بصفقة الجناح البرازيلي رافينيا لاعب ليدز يونايتد، حيث تظل الأمور حائرة بين آرسنال وتشيلسي وبرشلونة.
عقد أوسبينا مع النصر
تزداد التأكيدات بشكل مستمر حول نجاح نادي النصر السعودي في التعاقد مع الكولومبي دافيد أوسبينا؛ حارس مرمى نابولي الإيطالي، ليمثل العالمي بدايةً من الموسم المقبل.