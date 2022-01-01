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أخبار الانتقالات | فالفيردي إلى بيلباو وصفقة تبادلية لليفربول

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 30 يونيو لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وباقي الفرق الكبرى في أوروبا.

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Firmino Salah FC Liverpool 17122017
Getty Images

رحيل موراتا

2022-06-30T21:08:46.194Z

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي، عن رحيل المهاجم الإسباني ألفارو موراتا وعودته مرة أخرى إلى صفوف أتلتيكو مدريد.

اللاعب قضى الموسمين الماضيين معارًا للسيدة العجوز، ومع عدم التوصل لاتفاق على ضمه بشكل نهائي، يعود مرة أخرى لناديه الأصلي.

هدف جديد لتشيلسي

2022-06-30T21:05:42.658Z

مصادر خاصة لموقع "جول" كشفت عن اهتمام تشيلسي بالتعاقد مع بريسنيل كيمبيمبي مدافع باريس سان جيرمان هذا الصيف.

وتأتي هذه الخطوة كحل بديل في حالة الفشل بالتعاقد مع ماتايس دي ليخت مدافع يوفنتوس، والذي يعتبر الهدف الأول للمدرب توماس توخيل.

تبادل يوفنتوس وليفربول

2022-06-30T21:04:10.887Z

قال موقع "كالتشيو ميركاتو" إن يوفنتوس يريد عقد صفقة تبادلية مع ليفربول، بالتعاقد مع روبيرتو فيرمينو مقابل أدريان رابيو.

وأوضح أن النادي الإيطالي يرحب بالتفاوض مع الريدز، لإقناعهم بضم رابيو مقابل الحصول على المهاجم البرازيلي.

مذبحة مانشستر

2022-06-30T21:01:49.182Z

كشف موقع "Manchester Evening News" الإنجليزي عن تخطيط مانشستر يونايتد للتخلي عن 15 لاعبًا بالفريق الأول هذا الصيف.

وأوضح أنه بعد رحيل بول بوجبا ونيمانيا ماتيتش وخوان ماتا، قد يلحق بهم فيل جونز وأندرياس بيريرا وأنتوني مارسيال والمزيد من اللاعبين.

تمسك بايرن

2022-06-30T21:01:20.403Z

قام نادي بايرن ميونخ الألماني برفض المحاولة الثالثة من برشلونة للتعاقد مع المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي هذا الصيف.

وقالت صحيفة "بيلد" الألمانية إن بايرن رفض التخلي عن مطالبه بالحصول على 50 مليون يورو مقابل بيع اللاعب.

مدرب الأهلي الجديد

2022-06-30T20:59:31.426Z

أعلن النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، عن تولي البرتغالي ريكاردو سواريس قيادة الفريق الأحمر، خلفًا للجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.

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وصول فيتينيا

2022-06-30T20:58:34.532Z

وصل لاعب الوسط البرتغالي فيتينيا إلى العاصمة الفرنسية باريس، من أجل التوقيع على صفقة انتقاله إلى باريس سان جيرمان قادمًا من بورتو.

وشوهد اللاعب بصحبة وكيله جورج مينديش، لوضع اللمسات الأخيرة على الصفقة الأولى لباريس في عهد المدير الرياضي الجديد لويس كامبوس.

محاولة فاشلة

2022-06-30T20:57:13.508Z

نجح نادي توتنهام في حسم التعاقد مع ريتشارليسون مهاجم إيفرتون، مقابل 60 مليون جنيه استرليني بالإضافة لبعض المتغيرات المستقبلية.

وقال موقع "TheAthletic" الإنجليزي إن تشيلسي حاول الانقضاض على الصفقة لكن هذه الخطوة كانت بعد فوات الأوان.

فالفيردي إلى بيلباو

2022-06-30T20:55:01.561Z

أعلن نادي أتلتيك بيلباو الإسباني، عن قدوم إرنستو فالفيردي كمدرب للفريق مرة أخرى بعد غياب فترة طويلة عن عالم التدريب.

وقام النادي بالترحيب بفالفيردي عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، بعد عودته مرة أخرى للنادي الباسكي الذي أشرف على تدريبه قبل الانتقال لبرشلونة.

صدمة برشلونة

2022-06-30T20:49:44.417Z

تستمر الأجواء في الاشتعال، بصفقة الجناح البرازيلي رافينيا لاعب ليدز يونايتد، حيث تظل الأمور حائرة بين آرسنال وتشيلسي وبرشلونة.

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عقد أوسبينا مع النصر

2022-06-30T20:48:37.594Z

تزداد التأكيدات بشكل مستمر حول نجاح نادي النصر السعودي في التعاقد مع الكولومبي دافيد أوسبينا؛ حارس مرمى نابولي الإيطالي، ليمثل العالمي بدايةً من الموسم المقبل.

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