قام نادي يوفنتوس الإيطالي بتكثيف محاولاته من أجل التعاقد مع تيمو فيرنر مهاجم تشيلسي على سبيل الإعارة.

وقالت صحيفة "جارديان" البريطانية، إن النادي الإيطالي تقدم بعرض للبلوز للحصول على خدمات صاحب الـ26 سنة، والذي عانى من أجل دخول حسابات المدرب توماس توخيل طوال الفترة الماضية.

ويطمح اللاعب في الخروج من تشيلسي بالميركاتو الصيفي الحالي، للعب بصورة منتظمة للتواجد مع منتخب ألمانيا في كأس العالم 2022 بقطر.