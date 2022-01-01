أخبار الانتقالات | غموض بخصوص ستيرلينج وبديل هالاند

قال "Fichajes" إن وست هام دخل على الخط من أجل التعاقد مع سفن بوتمان، مدافع ليل.

وانتشرت تقارير في الأيام الماضية أن المدافع الهولندي قريب من ميلان، وتوصل الطرفان لاتفاق شخصي، بانتظار الاتفاق بين الناديين الإيطالي والفرنسي.