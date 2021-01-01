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أخبار الانتقالات | عودة ستانكوفيتش ومبابي وموقف مبابي

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 6 ديسمبر لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وباقي الفرق الكبرى في أوروبا.

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Dejan Stankovic Crvena Zvezda 2021
Getty Images

من هو مدرب النصر الجديد؟

2021-12-06T07:19:44.636Z

تعرف على مدرب النصر الأرجنتيني الجديد هنا

مورينيو مرشح للعودة إلى إنجلترا

2021-12-06T07:19:43.687Z

التفاصيل هنا

مبابي يوضح موقفه

2021-12-06T07:18:02.069Z

اقرأ التصريحات كاملة هنا

تاليافيكو قد يغادر أياكس

2021-12-06T07:18:01.277Z

أوضح نيكو تاليافيكو، لاعب أياكس، عدم رضاه عن تراجع دوره مع الفريق مؤخراً وجلوسه على مقاعد الاحتياط.

وجاء خروج اللاعب من التشكيل الأساسي ليعيد ربطه بأتلتيكو مدريد بحسب "فيكاخيس".

ستانكوفيتش هدف سامبدوريا

2021-12-06T07:15:49.052Z

أكدت عدة مصادر في إيطاليا المفاوضات بين سامبدوريا وديان ستانكوفيتش، نجم إنتر السابق ومدرب النجم الأحمر الصربي، لتولي تدريب الفريق.

نجم الوسط السابق ارتبط بالفريق الإيطالي في ظل تراجع النتائج، وآخرها الهزيمة من لاتسيو 3-1 الأحد لحساب الدوري.

وقال "فابريزيو رومانو" إن النجم الأحمر حتى الآن لا يوافق على السماح لستانكوفيتش بمغادرة الفريق رغم رغبة الأخير بالرحيل لإيطاليا من جديد.