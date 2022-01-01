أخبار الانتقالات | عرض إنجليزي يخلص برشلونة من نيتو وفوفانا مقابل 75 مليوناً

أكد لاعب إنتر أليكسيس سانشيز أن مسألة إنهاء عقده مع إنتر لم تحن بعد، وأشار إلى وكيله بأنه من يتولى الموضوع، وذلك في تصريحات مع "سكاي".

وجاء الحديث عقب الاجتماع الذي جمع اللاعب مع وكيله في ميلانو عقب اجتماع الأخير مع مسؤولي إنتر لفسخ عقده، مما يفتح الباب لانتقاله لصفوف مارسيليا.