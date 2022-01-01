أخبار الانتقالات | ضربة ميلان لليفربول وبديل هالاند في برشلونة

ليدز يرفض 65 مليوناً من أجل فيليبس
ذكرت "صن" أن ليدز رفضاً عرضاً قيمته تقارب 65 مليون يورو من أجل التخلي عن نجمه كالفين فيليبس.
وكشفت الجريدة الإنجليزية أن وست هام هو صاحب العرض، وأنه حاول ضم الدولي الإنجليزي بيناير الماضي ولكن ليدز رفض.
صراع ثلاثي على إيساك
.ذكرت "ميرور" أن مانشستر يونايتد وآرسنال مهتم بالتعاقد مع نجم ريال سوسييداد أليكساندر إيساك الصيف المقبل.
بينما في إسبانيا دار الحديث حول أن السويدي قد يكون المعوض لصفقة إرلينج هالاند في برشلونة. اقرأ هنا.
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مستقبل بيكيه مجهول في برشلونة
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ميلان يحاول خطف كارفاليو
ذكر "كالتشيو ميركاتو" أن ميلان مهتم بلاعب فولهام فابيو كارفاليو الذي كان على وشك الانتقال إلى صفوف ليفربول بيناير.
واتفق ليفربول وفولهام على قيمة انتقال البرتغالي في الساعات الأخيرة من الميركاتو، ولكن الوقت لم يسعف لإتمام الصفقة.