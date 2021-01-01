قالت "صن" إن ساؤول قد يغادر تشيلسي في يناير المقبل بعد ستة أشهر فقط من الانتقال لصفوفه.

وأشار التقرير إلى قلة مشاركة الإسباني وعدم انسجامه مع البلوز، وهو ما قد يفتح الباب لعودته إلى أتلتيكو.