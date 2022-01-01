قال "إف سي إنتر نيوز" وعدة مصادر إن مسؤولي إنتر قد عقدوا اجتماعاً مع ممثلين من فريق عمل روميلو لوكاكو.

ويحاول البلجيكي بحسب عدة مصادر العودة لإنتر، ولكن الأمور الاقتصادية تصعب الصفقة بشكل كبير، ويجب على اللاعب تخفيض راتبه.