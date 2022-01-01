أخبار الانتقالات | صلاح يحدد وجهته بعد ليفربول، وصراع على نجم برشلونة!

صلاح لن يغادر الدوري الإنجليزي حتى لو ترك ليفربول
انفرد موقع Football Insider بخبر رغبة محمد صلاح، نجم ليفربول، في البقاء بالدوري الإنجليزي حتى لو رحل عن ليفربول.
وأوضح الموقع أنّ اللاعب يفضل تجديد عقده مع الريدز لكن لو لم يحدث ذلك فهو مستعد للانضمام لأحد كبار البريميرليج
مانشستر يونايتد يتخلى عن صفقة هالاند
ذكرت صحيفة "ديلي ستار" أنّ مانشستر يونايتد انسحب بشكل نهائي من صفقة إرلينج هالاند.
وأكدت أنّ اللاعب قد ينضم إلى برشلونة أو ريال مدريد أو مانشستر سيتي.
آرسنال يدرس خطف كوتينيو
بحسب "سبورت" الإسبانية، فإنّ أستون فيلا سوف يواجه منافسة قوية للحفاظ على فيليبي كوتينيو.
وأكدت الصحيفة أنّ آرسنال وتوتنهام في منافسة شرسة لضم اللاعب المعار من برشلونة
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مانشستر يراقب لوكاس
أوضح موقع "فيكاخيس" أن مانشستر يونايتد يراقب لوكاس هيرنانديز، مدافع بايرن ميونخ ومنتخب فرنسا.
اللاعب عاد لمستواه والتألق مع البافاري ولكن بحسب التقرير يعتبره يونايتد معوض مستقبلي ممكن لقائده هاري ماجواير.
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ماتا مستمر في مانشستر ولكن ليس لاعباً
ذكرت "صن" أن خوان ماتا سيبقى في صفوف مانشستر يونايتد ولكن ليس في مركزه الحالي كلاعب.
الدولي الإسباني قد يعتزل بحسب التقرير ويتقلد منصباً في الجهاز الفني، ولكنه لم يقرر مصيره بعد في ظل وجود عروض إيطالية وإسبانية.
نيوكاسل يستهدف فيليبس
ذكرت "ديلي ميل" أن نيوكاسل يستهدف التعاقد مع نجم ليدز والدولي الإنجليزي كالفين فيليبس.
متوسط الميدان يحظى باهتمام من قبل أستون فيلا، وحتى الآن لم يتوصل لاتفاق من أجل التجديد مع ليدز.