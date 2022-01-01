أخبار الانتقالات | صلاح يحدد وجهته بعد ليفربول، وصراع على نجم برشلونة!

انفرد موقع Football Insider بخبر رغبة محمد صلاح، نجم ليفربول، في البقاء بالدوري الإنجليزي حتى لو رحل عن ليفربول.

وأوضح الموقع أنّ اللاعب يفضل تجديد عقده مع الريدز لكن لو لم يحدث ذلك فهو مستعد للانضمام لأحد كبار البريميرليج