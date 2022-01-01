أخبار الانتقالات | صلاح وحلم برشلونة ومانشستر يتحرك لضم إريكسن

جلطة سراي آخر المهتمين بسانشيز
أكد "إف سي إنتر نيوز" أن جلطة سراي هو آخر المهتمين بخدمات أليكسيس سانشيز.
نجم شيلي في طريقه للمغادرة بإنتر، وتم ربطه مؤخراً بالانتقال إلى صفوف إشبيلية.
ديبالا يرفض آرسنال
أوضح "إف سي إنتر نيوز" أن باولو ديبالا رفض عرضاً جديداً في الساعات الأخيرة، هذه المرة من آرسنال.
وسبق ورفض الأرجنتيني بوروسيا دورتموند، إشبيلية، وعروض أخرى بحسب التقرير لانتظاره إنتر.
تعطل عودة مويس كين إلى باريس
أوضح "نيكولا شيرا" أن عودة مويس كين لصفوف باريس سان جيرمان قد تعطلت بسبب إقالة ليوناردو الوشيكة.
المدير الرياضي الذي ستعلن إقالته قريباً كان هو من يطلب لاعب يوفنتوس، ولكن خليفته لويس كامبوس لا يرحب بفكرة ضم الإيطالي بحسب التقارير.
ماركو سينيسي يجذب الانتباه
ذكر "نيكولا" شيرا أن مدافع فيينورد ماركوس سينيسي مطلوب بقوة خلال سوق الانتقالات الصيفية.
الأرجنتيني محط اهتمام من إشبيلية، روما، وإنتر بحسب التقرير، وتقدر قيمته في حدود 20 مليون يورو.
لوفتوس تشيك مطلوب في إنتر
بحسب "لاجازيتا"، دخل روبن لوفتوس تشيك، متوسط ميدان تشيلسي، دائرة اهتمامات إنتر.
وقال التقرير إن الفريق الإيطالي قد يتحرك لضم الإنجليزي على سبيل الإعارة لتعويض رحيل ماتياس فيسينو.
آرسنال يضغط على جيسوس
قالت "صن" إن آرسنال مستعد لمضاعفة راتب جابرييل جيسوس لإقناعه بالانتقال إلى صفوفه هذا الصيف.
وبحسب التقارير، يتردد البرازيلي بخصوص عرض المدفعجية بسبب رغبته بخوض دوري أبطال أوروبا.
اتصالات بين بريمير وتوتنهام
أوضحت "ديلي ميل" أن هناك اتصالات بين وكيل جيلسون بريمير، مدافع تورينو، وتوتنهام في الأيام الماضية.
ويرتبط اللاعب بإنتر منذ عدة أشهر، وسط حديث عن اتفاق شخصي بين الطرفين، ولكن تورينو متمسك بالحصول على 50 مليون يورو مقابل مدافعه البرازيلي.
مانشستر يونايتد يتحرك لضم إريكسن
قالت "ميرور" إن مانشستر يونايتد رفع اهتمامه بالتعاقد مع الدنماركي كريستيان إريكسن، والذي انتهى عقده مع برينتفورد.
وكان اللاعب ارتبط عدة مرات بالانتقال لصفوف يونايتد عندما كان لاعباً في صفوف توتنهام بالماضي.
برشلونة يستهدف صلاح مجاناً
أفادت "ميرور" بوجود اهتمام متزايد من قبل برشلونة بالتعاقد مع نجم ليفربول محمد صلاح، ولكن الموسم بعد المقبل.
ويريد برشلونة بحسب التقرير انتظار أن ينتهي عقد المصري مع ناديه صيف 2023، ثم يضمه مجاناً بدلاً من تكبد الأموال هذا الصيف.