أخبار الانتقالات | صلاح وحلم برشلونة ومانشستر يتحرك لضم إريكسن

أوضحت "ديلي ميل" أن هناك اتصالات بين وكيل جيلسون بريمير، مدافع تورينو، وتوتنهام في الأيام الماضية.

ويرتبط اللاعب بإنتر منذ عدة أشهر، وسط حديث عن اتفاق شخصي بين الطرفين، ولكن تورينو متمسك بالحصول على 50 مليون يورو مقابل مدافعه البرازيلي.