أخبار الانتقالات | صفقة ضخمة لليفربول وانسحاب يوفنتوس بسبب برشلونة

يبحث نادي برشلونة عن صفقات زهيدة السعر من أجل تقوية الفريق، بما يتوافق مع الأزمة المالية التى يمر بها في الآونة الأخيرة.

ومن المراكز التي يريد تشافي هيرنانديز تدعيمها، مركز الظهير الأيمن لذلك قرر وضع بعض الخيارات أمامه بالميركاتو الصيفي.

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