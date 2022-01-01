أخبار الانتقالات | دي ماريا مطلوب في إيطاليا وبرشلونة يطارد مدافع أياكس

علمت مصادر جول أن باريس سان جيرمان قرر عدم تفعيل بند التجديد التلقائي في عقد نجمه أنخيل دي ماريا الذي ينتهي بحلول نهاية الموسم الجاري.

وبحسب مصادر جول في إيطاليا، فيوفنتوس مهتم باللاعب ويفكر في ضمه ولكن تناقش إدارته عدة عوامل مثل سن اللاعب وراتبه المرتفع وسجل إصاباته قبل التحرك.

ويفضل الأرجنتيني العودة لبلاده ولكن الرواتب المنخفضة، خصوصاً بعد جائحة كورونا، قد تعرقل تلك الخطوة في المستقبل القريب.