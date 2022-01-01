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أخبار الانتقالات | صفقة جديدة في الوسط لليفربول وبرشلونة يتسوق من مدريد

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 20 سبتمبر لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وباقي الفرق الكبرى في أوروبا.

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Jurgen Klopp Liverpool 2022-23
Getty

لاعب فلامنجو يلمح للاقتراب من ليفربول

2022-09-20T07:57:21.712Z

بحسب ما قال اللاعب جواو جوميش نجم وسط ملعب فلامنجو البرازيلي لصالح "ESPN" فقد يكون قريبًا من الانضمام لليفربول بعد ظهور بعض الكشافة من الريدز لمتابعته.

وقال جوميش: "ليفربول فريق سأحب أن ألعب له، واللعب في دوري أبطال أورووبا هو حلمي الأكبر في كرة القدم".

تشيلسي يستمر في الشراء من ريد بول سالزبورج

2022-09-20T07:56:57.204Z

ذكرت تقارير صحفية إنجليزية أن إعجاب تشيلسي بريد بول سالزبورج لن ينتهي قريبًا حيث يسعى النادي لدعم نفسه على المستوى الإداري من النادي قريبًا.

وبحسب ما ذكر "ذا أتلتيك"، فالنادي قريب من ضم كريستوف فروند كمدير رياضي، في حيان يسعى للتوقيع مع أوليفر مينتزلاف الرئيس الحالي للنادي الألماني ليحصل على دور المدير التقني في ستامفورد بريدج.

أتلتيكو مدريد يراقب ثلاثي الدوري الإنجليزي

2022-09-20T07:56:25.026Z

أوضحت تقارير أن نادي أتلتيكو مدريد يأمل أن يضم مهاجم يملك بعض المرونة في تحركاته ومركزه خلال سوق الانتقالات الصيفية القادم.

وبحسب ما ذكر موقع "فيتشاخس" فدييجو سيميوني المدير الفني للفريق مهجب بماركوس راشفورد وليناردو تروسارد وروبرتو فيرمينو.

مانشستر سيتي سيحاول ضم لياو من ميلان

2022-09-20T07:55:57.732Z

أكدت تقارير صحفية إنجليزية أن نادي مانشستر سيتي سيحاول ضم اللاعب رافاييل لياو من صفوف ميلان الإيطالي خلال سوق الانتقالات الصيفية.

جاء هذا بحسب ما ذكرت "مانشستر إيفنينج نيوز"، والتي أكدت أن النادي لن يمانع تقديم مبلغ مالي كبير لميلان من أجل الموافقة على ترك اللاعب.

بايرن ميونخ لا يفكر في رحيل ناجلسمان

2022-09-20T07:55:25.731Z

أكدت تقارير صحفية ألمانية أن إدارة بايرن ميونخ لا تضع في اعتبارها فكرة رحيل يوليان ناجلسمان المدير الفني للفريق خلال الفترة المقبلة.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "TZ" وأكد هيربرت هاينر رئيس النادي الذي قال: "لدينا ثقة كاملة في ناجلسمان والفريق ككل، وبعد التوقف الدولي سنقدم كل ما لدينا كما هو الحال دائمًا في بايرن".

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2022-09-20T07:54:13.742Z

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