أخبار الانتقالات | صفقة أوكرانية تقترب في آرسنال وحيرة كافاني

تحدث النجم إدينسون كافاني مع "إل شيرينجيتو" بخصوص مستقبله والفريق الجديد الذي سيلعب له هذا الموسم.

وأوضح اللاعب أنه حتى الآن لم يحسم قراره، وأنه يريد فريقاً حيث يمكنه اللعب والمشاركة بصفة أساسية.

وقالت آخر التقارير إن الصراع حالياً بين نيس والثنائي الإسباني فياريال وفالنسيا على نجم الأوروجواي.