أخبار الانتقالات | صفقة أوكرانية تقترب في آرسنال وحيرة كافاني

أستون فيلا يحسم صراع سار
أفاد "فابريزيو رومانو" أن أستون فيلا أصبح قريباً من التعاقد مع إسماعيلا سار من صفوف واتفورد.
وذكر التقرير أن السنغالي سينضم مقابل قرابة 30 مليون يورو عقب الاتفاق بين الناديين، ويتبقى الاتفاق الشخصي مع اللاعب.
ألكاراز هدف لتدعيم وسط ميلان
قالت "كورييري" إن ميلان أعاد إحياء اهتمامه باللاعب الأرجنتيني الشاب كارلوس ألكاراز.
وسبق وارتبط ميلان وعدة أندية أوروبية كبرى بموهبة راسينج الأرجنتينية، ولكن الصحيفة تقول إن ميلان قد يتحرك لضمه بجدية في الساعات المقبلة.
اهتمام بضم زكريا
ذكر "نيكولو شيرا" أن بوروسيا دورتموند وموناكو مهتمان بوسط ميدان يوفنتوس دينيس زكريا.
اللاعب انضم في يناير الماضي فقط لصفوف الفريق الإيطالي، ولكن بحسب التقارير قد يسمح له يوفي بالمغادرة إذا وصل عرض قوي.
صفقة أوكرانية محتملة في آرسنال
ذكر "إكريم كونور" أن آرسنال مهتم بضم نجم شاختار دونتسك ميخايلو مودريك لدعم مركز الجناح.
اللاعب الشاب بزغ نجمه الموسم الماضي مع شاختار وثبت نفسه في صفوفه ومع المنتخب الأوكراني.
نوتنجهام لا يفاوض أودريوزولا
أكد "فابريزيو رومانو" عدم صحة التقارير التي قالت إن نوتنجهام فورست يفاوض حالياً ألفارو أودريوزولا من ريال مدريد.
وذكر التقرير أن الفريق الإنجليزي مهتم بأهداف أخرى حالياً عكس ما قال تقرير "آس" بخصوص مفاوضات للظهير الإسباني.
كافاني حائر بخصوص فريقه الجديد
تحدث النجم إدينسون كافاني مع "إل شيرينجيتو" بخصوص مستقبله والفريق الجديد الذي سيلعب له هذا الموسم.
وأوضح اللاعب أنه حتى الآن لم يحسم قراره، وأنه يريد فريقاً حيث يمكنه اللعب والمشاركة بصفة أساسية.
وقالت آخر التقارير إن الصراع حالياً بين نيس والثنائي الإسباني فياريال وفالنسيا على نجم الأوروجواي.