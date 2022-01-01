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أخبار الانتقالات | صفقة أرجنتينية في سيتي وصراع لينجارد

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 10 أبريل لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وباقي الفرق الكبرى في أوروبا.

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Pep Guardiola Manchester City 2021-22
Getty

صراع إيطالي على لينجارد

2022-04-10T09:29:26.768Z

أوضحت "ميرور" أن الثنائي ميلان ويوفنتوس مهتمان بخدمات لاعب مانشستر يونايتد جيسي لينجارد.

وينتهي عقد اللاعب الإنجليزي مع يونايتد بحلول نهاية الموسم، ولا توجد مؤشرات لمده بالوقت الراهن.

مانشستر سيتي يطارد موهبة أرجنتينية

2022-04-10T09:27:27.657Z

بحسب الصحفي الأرجنتيني "سيرخيو جونزاليز"، أبدى مانشستر سيتي اهتمامه بضم إنزو فيرنانديس، متوسط ميدان ريفر بليت.

الصحفي قال إن سيتي تواصل بالفعل مع وكيل اللاعب صاحب الواحد وعشرين عاماً، ولكن المفاوضات بعد في مراحل بدائية.

بويين يجذب أنظار نيوكاسل

2022-04-10T09:26:05.834Z

ذكر 90min أن نيوكاسل هو أحدث المهتمين بخدمات جارود بويين، مهاجم وست هام المتألق هذا الموسم.

اللاعب الإنجليزي بحسب التقارير يحظى باهتمام من قبل ليفربول أيضاً، ولكن فريقه يحاول مد عقده.

مايورال تحت أنظار مدريد

2022-04-10T09:18:29.031Z

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أبو جبل ينفي التفاوض مع الأهلي

2022-04-10T09:16:29.265Z

أكد محمود أبو جبل، حارس الزمالك، في حوار مع "إم بي سي" أنه لم يحدث أي تواصل بينه وبين الأهلي المصري.

وقال الدولي المصري إنه يستبعد الانتقال لصفوف الأهلي وينتظر بعد مكالمة من الزمالك بخصوص عقده المنتهي بحلول نهاية الموسم.