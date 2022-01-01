أخبار الانتقالات | صفقات منتظرة لبرشلونة، وشرط نابولي لضم رونالدو!

ناقش كريستوف جالتييه، مدرب باريس سان جيرمان، ميركاتو فريقه وأكد أن السوق لم ينته بعد في باريس.

وأشار المدير الفني إلى رحيل عدة لاعبين، ومنهم كيلور نافاس الذي أكد أنه يتدرب بشكل طبيعي، وبالمقابل فتح الباب للمزيد من التعاقدات.