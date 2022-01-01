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أخبار الانتقالات | صراع لندني على نجم يوفنتوس وبالميراس يصدم ريال مدريد

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 29 يناير لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وباقي الفرق الكبرى في أوروبا.

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Endrick, Santos x Palmeiras, final Copinha 2022
Alexandre Battibugli/Copinha/Divulgação

حارس جديد في آرسنال

2022-01-29T07:31:10.751Z

كشف المدرب الأمريكي جريج بيلهالتر في تصريحات إعلامية أن آرسنال قريب من ضم الحارس الأمريكي مات تيرنر.

تيرنر، 27 عاماً، يلعب بالدوري الأمريكي للمحترفين في صفوف نيو إنجلاند، وبحسب تصريحات بيلهالتر، سينتقل بداية من الصيف المقبل للمدفعجية.

أتلتيكو يطارد ظهير أستون فيلا

2022-01-29T07:29:41.633Z

أوضح "ذا أتلتيك" أن أتلتيكو مدريد مهتم بالتعاقد مع ماتي كاش، ظهير أستون فيلا البولندي الدولي.

وقال التقرير إن فريق دييجو سيميوني سيعرض 16 مليون يورو من أجل إقناع فيلا ببيع اللاعب المجنس مؤخراً لمصلحة بولندا.

آرسنال وتوتنهام مهتمان بكولوشيفسكي

2022-01-29T07:23:43.207Z

ذكرت عدة مصادرة في إيطاليا وإنجلترا أن هناك صراع لندني بين آرسنال وتوتنهام على ضم لاعب يوفنتوس ديان كولوشيفسكي.

ويريد يوفنتوس خروج اللاعب بيناير الجاري بصيغة الإعارة مع أحقية الشراء، وبحسب "ديلي ميل"، دخل في مفاوضات مع توتنهام بالفعل الذي يصر مديره الرياضي فابيو باراتيتشي على ضم السويدي الشاب.

لو سيلسو قريب من الرحيل عن سبيرز

2022-01-29T07:23:42.370Z

ذكر "فابريزيو رومانو" أن توتنهام توصل لاتفاق مع ليون لإعارة لاعب خط وسطه جيوفاني لو سيلسو.

وأضاف الصحفي الإيطالي أن فياريال يحاول عرقلة الصفقة والحصول على الدولي الأرجنتيني في الساعات الأخيرة.

بالميراس يصدم ريال مدريد بخصوص إندريك

2022-01-29T07:23:40.660Z

ذكر وكيل اللاعب الشاب إندريك مع "جلوبو" أنه سيوقع على عقد مع بالميراس احترافي بمجرد بلوغه السادسة عشر.

وأضافت "آس" أن بالميراس سيضع شرطاً جزائياً بقيمة 18 مليون يورو يمتد حتى 2024 لإبعاد اهتمام أندية أوروبا، وعلى رأسها ريال مدريد.