أخبار الانتقالات | صراع لندني على نجم يوفنتوس وبالميراس يصدم ريال مدريد

ذكرت عدة مصادرة في إيطاليا وإنجلترا أن هناك صراع لندني بين آرسنال وتوتنهام على ضم لاعب يوفنتوس ديان كولوشيفسكي.

ويريد يوفنتوس خروج اللاعب بيناير الجاري بصيغة الإعارة مع أحقية الشراء، وبحسب "ديلي ميل"، دخل في مفاوضات مع توتنهام بالفعل الذي يصر مديره الرياضي فابيو باراتيتشي على ضم السويدي الشاب.