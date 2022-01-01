أخبار الانتقالات | صراع في مانشستر على جنابري وتبادل بين ليفربول ويوفنتوس

أوضحت "سي بي إس" أن ليفربول قد انسحب من محاولة ضم عثمان ديمبيلي عقب انتهاء عقده مع برشلونة.

آخر التقارير تشير إلى اقتراب ديمبيلي من الاستمرار في صفوف النادي الكتالوني عقب مفاوضات الأيام الماضية بين الطرفين.