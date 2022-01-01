أخبار الانتقالات | صراع بين تشيلسي وريال مدريد على مدافع يوفنتوس، وحسم مصير كوتينيو!

علم "جول" اهتمام عدة أندية من الدوري الإنجليزي بالتعاقد مع فيليبي كوتينيو من برشلونة بعد خروجه من حسابات المدرب تشافي هيرنانديز.

ويعتبر فريق أستون فيلا الأقرب للتعاقد مع اللاعب في يناير الجاري، في إطار سعي البلوجرانا للتخلص من الرواتب المرتفعة لتسجيل فيران توريس.