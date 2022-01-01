أخبار الانتقالات | صراع بين برشلونة وباريس ورحيل سيبايوس

أوضحت "آس" أن داني سيبايوس في طريقه لمغادرة ريال مدريد هذا الصيف.

وقال التقرير إن اللاعب أدرك أنه لا يدخل في حسابات ناديه كما كان الحال في الفترة الأولى، وبالتالي سيرحل قبل نهاية عقده المنتهي في 2023.