أخبار الانتقالات | صراع بين برشلونة وباريس ورحيل سيبايوس

إنتر يتابع لاعب أندرلخت
أفادت "لاجازيتا" بوجود اهتمام من قبل إنتر بضم الظهير الأيسر لأندرلخت سيرجيو جوميز.
اللاعب الإسباني يتألق بصفوف النادي البلجيكي ولفت أنظار عدة أندية ببلاده وليس فقط النيراتزوري بحسب التقارير.
باريس يعقد صفقة رافينيا على برشلونة
أوضحت "ديلي ميل" أن باريس سان جيرمان هو آخر الأندية المهتمة بنجم ليدز البرازيلي رافينيا.
وارتبط اللاعب مؤخراً بمفاوضات مع برشلونة عبر الوكيل ديكو، وقالت تقارير إن الاتفاق الشخصي وشيك بين الطرفين.
لابورتا يبعث برسالة بخصوص هالاند ومبابي
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سيبايوس يغادر مدريد
أوضحت "آس" أن داني سيبايوس في طريقه لمغادرة ريال مدريد هذا الصيف.
وقال التقرير إن اللاعب أدرك أنه لا يدخل في حسابات ناديه كما كان الحال في الفترة الأولى، وبالتالي سيرحل قبل نهاية عقده المنتهي في 2023.
ميلان يحاول ضم ثنائي ساسوولو
ذكرت "لاجازيتا" أن ميلان سيحاول في الصيف المقبل ضم ثنائي هجوم ساسوولو دومينيكو بيراردي وجيانلوكا سكاماكا.
وأضاف التقرير أن ميلان سيعرض 15 مليون يورو مقابل بيراردي و30 مليوناً لسكاماكا، ولكن ساسوولو يريد المزيد.