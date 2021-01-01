أخبار الانتقالات | صراع برشلونة وليفربول وبديل صلاح

أكدت تقارير صحفية على وجود رغبة من قبل نادي ليفربول في الحصول على خدمات اللاعب أداما تراوري نجم وولفرهامبتون الإنجليزي.

يأتي هذا في ظل رغبة ليفربول الملحة في إيجاد بدلاء للمصري محمد صلاح، والذي لم يجدد عقده بعد، وسيغيب في يناير القادم للمشاركة مع منتخب بلاده في كأس الأمم الإفريقية.